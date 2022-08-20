Жителям Мариуполя и Купянска раздали более трех тысяч флагов РФ

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20 августа 2022, 12:38 Источник: РИА Новости

Флаг РФ, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жителям Мариуполя и Купянска ко Дню флага России раздали более 3 тысяч российских флагов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФ.

В сообщении председателя МГЕР Антона Демидова отмечается, что в честь наступающего Дня Государственного флага РФ жители Мариуполя и Купянска получили более 3 тысяч флагов. В акции участвовали активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеры Роты Боевого Братства».

Отмечается, что жители регионов реагировали позитивно.

22 августа в России отмечается праздник, посвящённый флагу РФ — «национальному триколору».