Французский суд арестовал виллу известного молдавского «мафиози»

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19 августа 2022, 21:38 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Как стало известно, французский суд арестовал по запросу прокуратуры Молдовы недвижимость бывшего лидера Демократической партии, беглого молдавского миллиардера Владимира Плахотнюка, также известного своей плохой репутацией.

Об этом уже сообщили на сайте прокуратуры. По оценкам властей Франции, стоимость арестованного актива, крупной виллы, превышает 4.2 миллиона евро. До решения суда по уголовному делу олигарха этот актив будет находиться в ведении французского Агентства по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов.

Согласно версии следствия, Владимир Плахотнюк мог быть причастен к созданию криминальной сети на международном уровне в 2009-2019 годах. Вместе с экс-депутатом парламента РМ Иланом Шором, который также в бегах и в международном розыске, олигарх зарегистрировал кипрские и панамские компании в Великобритании и открыл банковские счета для хранения средств, похищенных из банков Молдовы. В январе этого года против «мафиози» возбудили новое дело о хищении 21 миллиона долларов.