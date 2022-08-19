В России участились попытки незаконного вывоза денег

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19 августа 2022, 21:27 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

В ФТС рассказали представителям СМИ, что за период с 24 февраля по 10 августа граждане пытались незаконно перевезти деньги через российскую границу почти 5000 раз. Точная цифра – 4917. Это на 21% чаще, чем за аналогичный период 2021 года. Для сравнения стоит отметить, что в 2020 году был зафиксирован 741 случай незаконного провоза денег, в 2019-м – 2844. Незаконный провоз регулируется Уголовным и Административным кодексами. По зафиксированным нарушениям в этом году было возбуждено 4874 административных дела и 43 уголовных.

Основная перемещаемая валюта – это российский рубль. На него приходится более 30% нарушений. В таможенной службе рассказали, что есть случаи с евро и с долларами США. Чаще всего из России деньги вывозят в Турцию, Азербайджан, ОАЭ, Израиль и Германию, а ввозят – из США, Таджикистана, Италии, а также ФРГ, Турции и Эмиратов. В ФТС объясняют увеличение числа таких нарушений в этом и 2021 годах по сравнению с позапрошлым смягчением ковидных ограничений.

Также в этом году на рост повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования россиянами их карт в нескольких странах. В службе напоминают, что наличные деньги при их единовременном ввозе на территорию ЕАЭС или их вывозе, подлежат декларированию. Это в том случае, если они превышают сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов по действующему курсу.

Таможенники руководствуются этой нормой независимо от введённого запрета на вывоз валюты. При обнаружении незадекларированных финансовых средств выше этой суммы они рассматривают вопрос о привлечении людей к ответственности.