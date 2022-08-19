Booking.com пытался опровергнуть штраф на 1,3 миллиарда долларов, но Верховный суд РФ отказал

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19 августа 2022, 18:59

Верховный суд РФ признал Booking.com виновным в монопольных действиях. Booking.com контролировал 80% рынка бронирования отелей, и пользуясь этим, навязывал отелям цены на свое усмотрение. Владельцы отелей не раз жаловались на то, что приходится понижать цены на номера, из-за чего они вынуждены повышать цены на другие услуги, чтобы ограничить убытки.

Компания пыталась опровергнуть решение, аргументируя это тем, что если бы они не понижали цены на отели, их приложение потеряло бы известность. Верховный суд отказался аннулировать штраф.