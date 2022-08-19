В Москве по делу о мошенничестве задержан главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн

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19 августа 2022, 19:02 Источник: РенТВ

Евгений Брюн. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

В Москве по делу о мошенничестве задержан главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, сообщил в пятницу ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве. Находится на допросе. По итогам будет решаться вопрос о мере пресечения», - рассказал источник агентства.

По информации РЕН ТВ, по этому же делу задержаны еще четыре человека, в том числе вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.

Как сообщает сайт телеканала, Брюн и его коллеги подозреваются в схемах, по которым государственные учреждения обеспечивались тестами и реагентами для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для этого якобы была создана сеть аффилированных компаний.

«Обыски прошли по 27 адресам, в том числе в офисах проходящих по делу компаний и по месту жительства Брюна и его коллег», - сообщил источник телеканала.