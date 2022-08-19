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Аргументы Недели Общество 13+

Правосудие утратило большую честь из постоянного меньшинства

, 18:37

Правосудие утратило большую честь из постоянного меньшинства

В Москве на 76-м году жизни скончался бывший член Конституционного Суда РФ Анатолий Кононов. 18 августа состоялась церемония прощания с ним, на которую не пришли действующие судьи. Телеграмму с соболезнованиями и признаниями заслуг Кононова прислал глава администрации президента Антон Вайно.

Анатолий Кононов был у истоков российского конституционного правосудия. Но подобное забвение со стороны судей объясняется его критикой в 2009 году коллег по конституционному правосудию и властей страны. После чего он ушёл в отставку "по состоянию здоровья". Кроме принципиальной профессиональной и гражданской позиции покойный был известен своими особыми мнениями на процессах. Всего их было 50. Из-за Кононова даже пришлось принять законодательные поправки, запрещающие судьям публично озвучивать свои особые мнения.

Судью с большой честью из постоянного меньшинства кремировали и захоронили на Никольском кладбище Москвы рядом с родителями.

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