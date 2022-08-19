Латвия: прощайте, товарищ Нетте! Не уберегли

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19 августа 2022, 18:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Правительство Латвии при давлении националистов, увы, продолжает ликвидацию советских памятников. Сегодня, под покровом темноты, в Огрском крае в Латвии снесли монумент советскому дипкурьеру Теодору Нетте, убитому бандитами во время ограбления поезда на латвийской станции Икшкиле. Националы снесли монумент своему, латышу, только потому что он принял сласть Советов.

Мне сложно осознать, что делают националисты Латвии в своей ненависти и злобе! У меня такое ощущение, что они сознательно восстанавливают политику Третьего Рейха. А Европа молчит… Что дальше?

Снесли памятник в Латвии советскому дипкурьеру Теодору Нетте…

Мнение латвийцев.

Публицист Алла Березовская:

«В двадцати с небольшим километрах от Риги, на правом берегу Даугавы, находится маленький, ничем не примечательный тихий городок Икшкиле, в котором живет чуть более 8 тысяч человек. На сайте местного самоуправления перечислены городские достопримечательности — всего три.

Несколько лет назад я была здесь и заглянула в придорожное кафе. Пока автомат шипел и готовил мой кофе, я поинтересовалась у буфетчицы, что это за памятник рядом с ее кафе. Она недоуменно пожала плечами и замотала головой. Не знает!

Ладно, мне несложно. Могу и я рассказать местным жителям, что за трагедия случилась в их родном Икшкиле без малого сто лет назад.

Сегодня не грех и повторить тот мой рассказ о героическом латыше ТЕОДОРЕ НЕТТЕ.

Советский дипломатический курьер Теодор Нетте был убит 5 февраля 1926 года в поезде Москва — Рига, в котором помимо обычных пассажиров находились и представители нескольких посольств, перевозивших диппочту. Советские дипкурьеры, латыш Нетте и эстонец Иоганн Махмасталь, располагались в середине дипвагона в отдельном купе.

Ранним утром у станции Икшкиле в вагоне послышался шум. Махмасталь выглянул в коридор и увидел двух вооруженных мужчин в масках, которые требовали у проводника и представителя "Льноторга" Печерского показать, в каком купе едут дипкурьеры.

Быстро закрыть дверь Иоганн не успел: помешал упавший в проем мешок с почтой. Бандиты бросились к нему, один из них выстрелил и ранил Махмасталя в живот. Теодор Нетте открыл по нападавшим огонь. Он ранил обоих бандитов, но один из них успел сделать ответный выстрел, ставший смертельным для Нетте. Махмасталь получил еще одну пулю в руку, но и сам попал в одного из стрелявших. На звуки выстрелов из соседних купе стали выглядывать встревоженные пассажиры.

Раненые бандиты в спешке бросились в конец вагона, но здесь их добил третий сообщник, после чего на ходу выпрыгнул из поезда. Несмотря на тяжелейшие ранения, Махмасталь до самой Риги продолжал охранять купе, никого не пуская внутрь, хотя итальянские дипкурьеры пытались оказать ему помощь. Даже в Риге Махмасталь не пустил в купе сотрудника советского постпредства, потому что раньше он его не видел. Почту дипкурьер сдал лишь второму представителю посольства, которого знал в лицо.

За расследование преступления взялась политическая полиция Латвии, установившая, что убитыми бандитами были боевики-террористы братья Габриловичи, граждане Литвы. Личность третьего нападавшего так и осталась неизвестной. Согласно результатам расследования, целью бандитов были материальные ценности в почте дипкурьеров. Латвийские власти принесли России извинения за инцидент, и на этом расследование закончилось.

В отличие от российских историков, упрекавших латвийских полицейских в халатности, рижские исследователи придерживаются иного мнения. Как считает историк Олег Пухляк, это не совсем справедливо: "Если изучить архивные материалы, относящиеся к тем событиям, то видно, что расследование проводилось тщательно, особенно на начальном этапе. Были в кратчайшие сроки установлены не только личности бандитов, но и прослежены их связи в Риге. Следствие выявило лиц, с которыми Габриловичи общались, узнало, где они жили, куда ходили. Но потом, по моим ощущениям, интерес к делу как-то пропал, возможно, не без давления сверху. В деле были ниточки, за которые вполне можно было потянуть, но это почему-то никого не заинтересовало... Надо понимать, что в те годы в Риге было немало воинствующих эмигрантских группировок, весьма недружелюбно настроенных к молодой советской России, — белогвардейцы, кадеты, эсеры, монархисты. Полиция Латвии их тоже не особо жаловала, во-первых, не разделяя их стремлений возродить Российскую империю в прежних границах, во-вторых, не желая обострения отношений с соседним государством. К тому же бывшие кадеты и эсеры то и дело устраивали какие-нибудь скандалы"...

Есть версия, что в нападении на советских дипкурьеров не обошлось без британской и немецкой разведок, заинтересованных в провокациях против советского правительства. А уж найти исполнителей для подобных акций в мутные 20-е годы в Латвии было совсем несложно.

В местных газетах, обсуждавших разные версии происшествия на станции Икшкиле, несколько раз упоминались мешки с деньгами, которые якобы и стали главной приманкой для бандитов. На провокационный характер операции указывает и странное поведение третьего сообщника боевиков, который, по словам Иоганна Махмасталя, во время нападения стоял в коридоре, наблюдая за происходящим. Видимо, его задачей была ликвидация исполнителей акции как лишних свидетелей, с чем он успешно справился.

В свое время мне довелось пообщаться с известным рижским скульптором Леонидом Кристовскисом, одним из авторов памятника Освободителям Риги. А родился скульптор в Риге в здании... советского постпредства, там, где и сейчас находится Российское посольство. Его отец был сотрудником посольства. Хотя он был еще совсем ребенком, тем не менее заверяет, что помнит, как зимой 1926 года в постпредство привезли гроб с телом Теодора Нетте, который через пару дней отправили в Москву. "Для всех это было ужасной трагедией, даже мы, дети, ходили притихшие и напуганные", — вспоминал Леонид...

Как известно, похоронили Теодора Нетте 9 февраля в Москве на Ваганьковском кладбище. На похоронах присутствовал нарком по иностранным делам Георгий Чичерин. Через год на могиле Нетте поставили памятник, на котором были высечены стихи его друга — поэта Демьяна Бедного.

Но, конечно, самым главным памятником, обессмертившим имя героя, стало знаменитое стихотворение Владимира Маяковского "Товарищу Нетте, пароходу и человеку", строки из которого обязательно вспоминают пришедшие почтить его память.

За годы независимости в Латвии многое изменилось, в том числе и отношение к прошлому и его героям. О том, кто такой Теодор Нетте, сегодня помнит только старшее поколение, хотя не все его представители считают его героем...

Несколько лет назад в газете "Икшкильские вести" появилось гневное письмо с требованием снести памятник: "На станции Икшкиле все еще красуется "каменный чурбан" — памятник человеку, который по заданию ненавистной для Латвии власти работал против своего отечества. И как долго нам жить в тени этого "героя"? Не пришло ли время переместить его на ближайшее кладбище красноармейцев?"

Местные власти опросили население города и выяснили, что памятный камень икшкильцам не мешает, а туристов привлекает. Правда, после этого вандалы повредили мраморную плиту с надписью, разбросали брусчатку... Но камень выдержал и это нападение и был восстановлен с помощью российского посольства.

Что касается Иоганна Махмасталя, то после ранения в 1926 году он был награжден боевым орденом Красного Знамени и вскоре по инвалидности отправлен на пенсию. В 1942 году умер в эвакуации в возрасте 50 лет. Между прочим, его именем тоже было названо судно — контейнеровоз, который, в отличие от парохода "Теодор Нетте", списанного в 1953 году, до сих пор ходит в Северном морском пароходстве…

ТЕОДОР НЕТТЕ родился в Риге в 1896 году. В годы Гражданской войны был комиссаром батальона 1-го Латышского стрелкового полка. После войны ему поручили работу дипкурьера, во время одной из поездок Теодор и познакомился с Владимиром Маяковским, обессмертившим его имя...»

Я знаю только одно – кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова…