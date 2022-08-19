Оператор школьного питания «Фирма Флоридан» заявил о 50 миллионах рублей убытков по итогам I полугодия

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19 августа 2022, 18:18

Частный комбинат соцпитания «Фирма Флоридан» не смог снизить размер штрафа за картельный сговор при распределении тендеров на школьное питание в Кировском районе с 31 до 24 миллионов рублей. В рамках слушания дела компания раскрыла информацию о своем плачевном финансовом состоянии, но суд счел уже имеющиеся послабления достаточными.

В 2020 году Федеральная антимонопольная служба раскрыла картельный сговор между частными комбинатами школьного питания «Фирма Флоридан» и «Артис-Детское питание». Компании еще до проведения тендеров разделили между собой рынок детского соцпитания в Кировском районе Петербурга. По итогам расследования «Фирма Флоридан» была оштрафована на 63 миллиона рублей.

Однако компания сперва попыталась оспорить решение ФАС о самом факте сговора, но не удачно, а затем размер штрафа. Суд первой инстанции снизил размер штрафа вдвое, сославшись на тяжелое финансовое положение предприятия. Однако в первом судебном решении не уточнялось, что конкретно не так с работой комбината. Интересно, что снижения штрафа на 50% руководству «Фирмы Флоридан» показалось недостаточно и в апелляционной инстанции оно попыталось его уменьшить дополнительно. По версии представителей компании, ФАС якобы неверно рассчитала штраф.

Изначальный размер штрафа, рассчитанный антимонопольщиками, составил 144 миллиона рублей, а с учетом двух отягощающих обстоятельств и вовсе 192 миллиона. Но имеющиеся в российском законодательстве ограничения не позволяют назначить штраф более, чем 4% от выручки за год, предшествующий наложению наказания. Как результат – 63 миллиона рублей штрафа. Но по версии «Фирмы Флоридан» штраф нужно было наложить в размере 10% от совокупной стоимости полученных в результате сговора контрактов, что составляет 48 миллионов рублей. С учетом снижения на 50% по решению нижестоящей судебной инстанции – это 24 миллиона рублей штрафа.

Суд такие расчеты счел недопустимыми, но снижение размера штрафа на 50%, против чего выступала ФАС, сохранил. При этом были раскрыты подробности того, что скрывалось за абстрактной формулировкой «тяжелое финансовое положение».

Как оказалось, у «Фирмы Флоридан» имеется значительная задолженность перед соисполнителями госконтрактов, а по итогам первого полугодия убытки комбината уже составили 50 миллионов рублей. Также компания имеет долги перед кредиторами на 170 миллионов рублей за приобретение техники.

«При этом, суд первой инстанции обоснованно принял во внимание представленные Обществом в материалы дела сведения, в том числе отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс, согласно которым у Общества имеются значительные убытки как по общим финансовым показателям, так и задолженность перед соисполнителями по государственным контрактам. Кроме того, ожидаемый финансовый результат по итогам исполнения государственных контрактов на 1 полугодие 2022 года - убыток порядка 50,0 млн. рублей, при этом у Общества также существуют кредитные обязательства по договорам лизинга на приобретение спец. техники (лизинг) в размере 170,0 млн. рублей», - сказано в решении суда.

Ситуация осложняется еще одним штрафом в размере 59 миллионов рублей за картельный сговор на рынке школьного питания Приморского и Выборгского районов. Его «Фирма Флоридан» также пыталась оспорить в суде и даже добилась уменьшения денежного наказания на 50%, но кассационная инстанция пересмотрела решение и встала на сторону ФАС. Не исключено, что текущее решение по сговору в Кировском районе также будет обжаловано в кассации и пересмотрено. В таком случае общий штраф превысит 122 миллиона рублей.

«Фирма Флоридан» была основана в 1992 году Екатериной Чернышовой и ее мужем Борисом Крижевским. Последний был неоднократно судим по статьям от «мошенничества» до «нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». Саму Чернышову называют дочерью экс-главы Управления социального питания Петербурга Натальи Петровой. По крайней мере, до 2016 года офис компании находился прямо в здании УСП. Петрова уволилась в конце 2019 года в разгар проверки Контрольно-счетной палаты, раскрывшей многомилионные растраты и грубые нарушения в деятельности управления. В компании длительное время работала и родственница Александра Захватова, спецпредставителя и ближайшего друга губернатора Александра Беглова.

«Фирму Флоридан» связывают с отставкой и арестом Алексея Барабанщикова, возглавившего УСП после Петровой. Он инициировал глубокую реформу рынка школьного питания в Петербурге, призванную минимизировать коррупционные риски и картелизированность. Именно на период работы Барабанщикова приходится резкий спад финансовых показателей «Фирмы Флоридан».