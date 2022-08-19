Love, Money, Rock'n'Roll: обзор

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19 августа 2022, 17:54 Григорий Белкин

4 августа состоялся долгожданный для СНГ сообщества визуальных новелл релиз игры «Love, Money, Rock'n'Roll» от авторов «Бесконечного лета», Soviet Games. Анонс новеллы состоялся ещё в далёком 2015 году, и спустя 7 лет, после многочисленных переносов релиза, конфликтов и недопониманий, игра вышла на PC и Mobile платформы. За 10$ или же 600 рублей игроки получили красивые фоны, иллюстрации и спрайты персонажей с анимацией; прекрасную музыку, которая периодически отвлекает от чтения (зависит от жанра); и достаточно интересную историю «со слепыми выборами» и другими проблемами. Но обо всём по порядку.

Сюжет:

Николай, сын советских эмигрантов и обычный японский школьник, даже не подозревает, что вскоре его мир перевернётся. Привычное и родное столкнётся в нём с мрачными призраками прошлого. Теперь Николай должен решить, кому он может по-настоящему доверять, и выяснить, почему им заинтересовались те, кто обладают властью и деньгами, перед которыми теряют значимость жизни простых людей.

Звучит многообещающе, но описание соответствует тому, о что показано в игре? Да. В первую очередь – это история про жизнь школьника-сироту в Японии, который сталкивается с проблемами, связанными с работой его родителей, и этим заинтересованы могущественные люди. Игру сложно назвать симулятором свиданий. В игре есть 4 пути развития событий, которые зависят от выбора союзников, и по 2–3 концовки на каждый путь. При первом прохождении сюжетные повороты и некоторые ситуации заставляют искренне удивляться, полную картину событий можно построить только после прохождения всех историй, поэтому некоторые моменты могут показаться роялями в кустах, но это не так.

Главными проблемами игры являются: атмосфера, «слепые выборы» и отношения персонажей. Игра не получилась атмосферной по причине: основное сообщество – СНГ, которое в Японии 80-х годов никогда не бывало. Поэтому воссоздать цепляющую игрока атмосферу, как в «Бесконечном лете», не получилось. Насчет «слепых выборов» - в некоторых ситуациях критически-фатальные развилки судьбы скрыты в выборе: «пойти ли тебе в кино» или же «просто гулять». Конечно, автор оставляет наводки, но рядовой игрок, что в жизни прошёл 2 визуальные новеллы будет в недоумении от таких выборов и поймёт суть только при повторном прохождении. Благо, таких выборов немного. А вот двигающие сюжет отношения ключевых персонажей часто вызывают недопонимание и даже отвращение. Игрок не может ассоциировать себя с главным героем, потому что большинство его диалогов с другими персонажами строится на обвинениях друг друга, вранье, упрёках и недомолвках даже в бытовых вопросах. Зато эти отношения вызывает эмоции, судя по реакции сообщества на эту проблему. Но стоит отдать должное – «сделать серых персонажей», как описано в одной из концовок игры, у сценариста получилось великолепно, в истории нет ни злодеев, ни героев, все имеют положительные и отрицательные стороны, игроку лишь остаётся выбрать сторону.

Подытоживая, «Love, Money, Rock'n'Roll» — это игра, где игрок должен собрать пазл в виде истории, связывающей все 4 пути возможных её развитий, понять мотивации окружающих его персонажей и разгадать все тайны, из-за которых им заинтересовались влиятельные люди.

В проекте участвовали:

Dreamtale, сценарист «Бесконечного лета» и лидер Soviet Games, работал над идеей, сюжетом, текстом и режиссурой.

Над фоновыми изображениями старались ArseniXC, работы которого можно увидеть во многих популярных проектах, и VVCephei, а за их анимацию – Вячеслав «Quate» Куликов и RT.

За дизайн персонажей ответственны Abbystea, Нарвал Ив, Rezoeline и NETAPAI, а за их анимацию – Арсений Иванов (Akiranime).

Над иллюстрациями (ЦГ) работали Abbystea, Нарвал Ив и Simomark.

За музыку отвечают Арсений Стефаненко, Дмитрий Котлов, TokyoRider, RedMountain и Paul Kreminski, за вокал – Фай.