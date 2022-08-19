В Петербурге мужчина домогался четырёхлетней девочки

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19 августа 2022, 16:36

Фото: stockvault.net

В Петербурге четырехлетняя девочка рассказала маме о домогательствах со стороны соседа по коммунальной квартире, сообщают Невские Новости.



Женщина обратилась в полицию 17 августа. Заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».



Случилось это на улице Беринга на Васильевском острове. По версии следствия 38-летний мужчина около восьми вечера совершил развратные действия в отношении ребенка, на общей кухне. Сейчас он в спецприемнике при отделении полиции.