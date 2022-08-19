Почему россияне теряют виды на жительство в Латвии

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19 августа 2022, 16:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект изменений в законе об иммиграции. Что это значит? Правительство Латвии намерено покончить с возможностью продлевать гражданам РФ и Республики Беларусь временные виды на жительство. Но! Есть и особые случаи.



Кто конкретно был инициатором подобных поправок?



А вот тут интересно…



Авторы поправок решили внести в примечание следующее – «правовой акт разработало Министерство внутренних дел на основе задания, полученного на собрании коалиционного совета». Это крайне увлекательно! Почему? Да потому что коалиционный совет, который состоит из правящих националистических партий Латвии, не является официальной структурой для политических консультаций. А это значит, что коалиционный совет может только рекомендовать, но не приказывать, и не давать подобных заданий. Указания исполнительной власти Латвии может дать премьер-министр, Сейм и отраслевой министр. Это еще раз доказывает, что в Латвии правят националисты, которым закон ЛР, извините, фиолетово. И любые решения принимает не парламент и правительство Латвии, а группа националов.



Теперь становится совершенно понятно, почему партия Нацблок позволяет себе призывать к самосуду над русскими Латвии, заявлять, что «те, кто принимал участие в ВОВ на стороне Красной Армии – «преступники».



Все идеи о видах на жительство граждан РФ в Латвии, конечно, принадлежат Нацблоку. Главная задача националов – изгнать граждан РФ с видом на жительство в Латвии из страны! И они идут к этому целенаправленно!



Судите сами.



Итак, до 30 июня 2023 года Латвия прекратила продлевать гражданам РФ и РБ временные виды на жительство. Это уже произошло. Пример. Если у гражданина РФ или РБ, допустим, закончится первичный или вторичный срок ВНЖ, то ему не продлят его, и человек вынужден будет уехать из Латвии.



Есть, конечно, и исключения – граждане РФ или РБ, например, вступили в брак с гражданином Латвии, или ухаживают за тяжелобольным близким родственником. Прошу заметить, что близкие – родители, братья-сестры, дети.



А, как будет с гражданами РФ или РБ, которые имеют постоянные виды на жительство? Их же тоже следует продлевать каждые пять лет!



На этот вопрос ответил депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава:



«Еще год назад многие слишком радикальными считали мнение о том, что тем бывшим гражданам СССР, которые проживали в Латвии, но сделали выбор в пользу России, следует оставить Латвию. Сегодня абсолютное большинство понимает, что это единственное правильное решение».



Иными словами, уезжайте г-не РФ с постоянным видом на жительство куда угодно!



Как относятся латвийцы к подобным предложениям?



Многие люди, конечно, жалеют граждан РФ с видом на жительство, но есть нюанс… И он касается дееспособных граждан РФ с постоянными видами на жительство. Объясню на примере. В 90-х, когда Латвия получила независимость, паспорта СССР канули в небытие, то у родившихся и проживающих латвийцев была возможность получить либо гражданство страны, если родственники жили до 40-го года в Латвии, либо принять негражданство и пройти потом процесс натурализации… Многие латвийцы так и сделали, но была и группа №3 – получили гражданство РФ и вид на жительство в Латвии. Это было обосновано тем, что люди работали в РФ или РБ или же часто приезжали в Россию или Беларусь к родственникам. Вполне понятно и объяснимо. И сегодня эти люди просто попали под «удар»… Из-за националов только? Не совсем так! Причиной стало поведение некоторых граждан РФ с постоянным видом на жительство! Поясняю. Некоторым подобным гражданам РФ с постоянным видом на жительство было просто удобно иметь такой «расклад» - они получали пособия, пользовались государственными медицинскими услугами, юридической защитой двух государств, но и все! Нет, в Россию они не ездили, работу в РФ не искали, как и в Латвии, элементарное тунеядство, пользу ни одному государству не принесли, но, простите, «сосали у двух маток». И это люди дееспособные, на которых, простите, «пахать можно»! Понятно, что это раздражало многих. А, почему собственно кто-то должен из налогов своих содержать «дебелую» бабу или дородного мужика! Тогда очень многие латвийцы пожалели, что была ликвидирована статья за тунеядство. И что интересно! То, что и слова им нельзя было сказать – сразу вспоминали свои права «двух государств»!



Когда-то халява заканчивается… Вот таких «паразитов» латвийцы не жалуют. А в какой стране их жалуют?



Так или иначе, но Латвия перестала выдавать и обычные визы гражданам РФ. Но, тут есть нюансы. Например, россиянин получил шенгенскую визу и прилетел в Латвию… Кто его проверит, когда внутренние границы стран ЕС отсутствуют? Более того, регулы и директивы ЕС пока не позволяют латвийским пограничникам без веских причин не впускать в Латвию обладателей шенгенских виз.



Еще один момент… Под «раздачу» попали, как я уже писала, и те латвийцы, которые в 90-е приняли гражданство РФ или РБ с видом на жительство… Если они замужем-женаты на гражданине Латвии, то семью разлучать, конечно, не будут, но должен быть сдан экзамен по латышскому языку, и достаточный источник дохода – прожиточный минимум, приблизительно 1200 евро в месяц. Если учесть, что с работой и доходами в Латвии не совсем хорошо – инфляция, безработица и т.д., то делайте сами выводы….



Я не сомневаюсь, что скоро Нацблок Латвии начнет свои действия в отношении граждан РФ с видом на жительство…