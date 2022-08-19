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Аргументы Недели Общество 13+

В этом году родителям первоклассников придется потратить не менее 20 тысяч

, 16:27

В этом году родителям первоклассников придется потратить не менее 20 тысяч
Деньги, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

В 2022 году родители первоклассников в среднем потратят около 20 тыс. рублей на сборы ребенка в школу, сообщает Pravda.Ru.

"По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку — на 11,25%", — заявили в Росстате.

Руководитель Всероссийского сообщества собственников канцелярского бизнеса Мария Астафьева рассказала, что причиной этому стали цены на канцелярию и школьную одежду, которые выросли на 15%.

"Для производства канцелярских товаров часто используется сырьё, которое приобретается за границей. Тетради подорожали примерно на 10%, ручки — на 20%, рюкзаки — на 15%, пластилин и акварель — на 10%", — заявила эксперт.

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