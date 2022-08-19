Будут ли российские авиакомпании летать за рубеж на советских самолётах?​

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19 августа 2022, 16:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Отечественным авиакомпаниям предложили рассмотреть инициативу лизинга советских 120-местных самолётов, известных под именем Як-42д. В периоды весны и лета к нескольким перевозчикам обращался владелец 14 таких бортов – компания «Ат-Лизинг». Некоторым компаниям организация направляла предложение в письменной форме, с другими её представители беседовали устно. Именно такие данные приводят источники СМИ. В «Ираэро», Red Wings и Utair рассматривали лизинг Як-42.

Лессор заверил, что управляет центром по ремонту и техобслуживанию этих аппаратов в Челябинске и ремзаводом в Московской области. Иными словами, он может сдать борты «под ключ» с полным поддержанием их лётной годности. В «Ираэро» ещё до введения санкций искали на рынке самолёт большей вместимости, чем рассчитанный на 100 пассажиров российский Superjet. В материалах «Ат-Лизинг» сказано, что в ЯК-42д имеется 120 мест. На некоторых направлениях спрос на перевозку этой машиной не покрывался. Весной «Ираэро» начала поиск пилотов и механиков на данный тип.

И всё же предложенные Як-42 компанию не устроили. «Вряд ли мы будем рассматривать другие самолёты такого же типа», - сказал гендиректор «Ираэро», «Дело не в возрасте, а в эксплуатационных характеристиках». Два источника в Utair сообщили СМИ, что группы этих авиакомпаний также не планируют эксплуатировать Як-42. Представители Red Wings отметили, что предложение по лизингу Як-42д могло бы стать актуальным перед летним сезоном, когда компании только формировали свои лётные программы.