Жительница Жуковского столкнулась с угрозами продавца фруктов и овощей

В Жуковском женщина столкнулась с агрессией продавца фруктов и овощей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Напротив дома № 3 по улице Макаревского заметила палатку с овощами. Подошла, хотела купить помидоры. Когда увидела, что их цена в два раза выше чем на рынке, спросила у продавца, почему так дорого. На мой вопрос он отреагировал неадекватно и стал угрожать. Тогда я достала телефон и начала записывать видео. Поняв, что его снимают, продавец начал закрывать ценники. Я вызвала полицию, написала заявление», - написала женщина в своих соцсетях.
Этот инцидент прокомментировали в администрации городского округа Жуковский.
«Это нелегальная торговая точка. Ее размещение не было согласовано, и она не числится в утвержденной схеме нестационарных торговых объектов», - сказала сотрудник отдела потребрынка администрации.
В администрации отметили, что при обнаружении таких нелегальных точек торговли нужно обращаться в полицию и в Роспотребнадзор.
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