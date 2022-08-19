Психолог Котомцева рассказала , как худеть без ущерба себе

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19 августа 2022, 14:32

Фото: stockvault.net

Многие девушки в гонке за красивой фигурой верят любым советам и диетам, лишь бы достичь желаемого результата. Психолог, специалист по работе с пищевым поведением Евгения Котомцева поделилась с Pravda.Ru советами, а также развеяла некоторые мифы о похудении.

По мнению эксперта, полный отказ от еды даст вам результат лишь не небольшой период времени, а дальше вес вернется обратно, так как, к примеру, если вы похудели на 10 кг, то потеря жира составит всего лишь 2 кг, остальное – вода и мышцы. Когда голодание закончится, вы вернётесь к прежней еде и вернутся все потерянные килограммы.

А если вы хотите действенную диету, то вам необходимо полностью менять свой рацион питания и придерживаться его постоянно, отмечает специалист. Но это не значит, что нужно оставлять лишь воду и овощи. Вы спокойно можете употреблять и сладкое, но в умеренном количестве.

И самое главное – это спорт. Питание без тренировок и тренировки без питания – бесполезная трата времени. Спорт должен быть вам в удовольствие, как и еда, в таком случае худеть будет приятно и полезно.