Дом для детей сирот в южноуральском селе намерены достроить раньше срока

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19 августа 2022, 14:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Завершить работы готовы в конце 2022 вместо 2024 года.

Ход строительства многоквартирного дома для детей-сирот в селе Фершампенуаз сегодня проинспектировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Нагайбакский район. Здание возводят по улице Мира. В нем будет 53 квартиры. Строители закончили монтажные работы по устройству цоколя и частично фундамента. По срокам объект должен быть сдан в 2024 году, но застройщик намерен сделать это раньше, в декабре текущего года.

Также в ходе своего визита в Фершампенуаз Алексей Текслер осмотрел центральную площадь Ленина. Год назад глава региона поручил ее заасфальтировать, что и было сделано. Отремонтирован памятник В. И. Ленину, скоро будут установлены малые архитектурные формы. Планируется, что вскоре на площади появятся сцена, спортивная площадка и другие объекты. Работы планируется завершить к 1 сентября.

Кроме этого, губернатор Алексей Текслер посетил местный храм, где осмотрел благоустройство. Возле церкви заасфальтированы дорожки, но сама территория обустроена не полностью. Алексей Текслер поручил главе села Борису Сагитдинову исправить эту ситуацию.

По итогам визита в Фершампенуаз глава региона распорядился выделить дополнительные средства на благоустройство поселения. Также в ходе совещания с главой Нагайбакского района Иваном Сурменеевым Алексей Текслер обсудил вопросы газификации и ремонта дорог.

Сегодняшняя поездка губернатора по области кроме Нагайбакского района охватывает Карталинский район, а также Локомотивный городской округ.