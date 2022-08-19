Эксперт Сальников: «Результаты импортозамещения нужно смотреть по сегментам»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2022, 13:23 Антон Николаев

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников считает, что переориентация на альтернативных поставщиков будет идти долго. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Импортозамещение – процесс не очень быстрый. По сегментам все неравномерно. На первой фазе речь идет о переориентации на альтернативные страны и поставщиков. Конечно, о каком-то масштабном импортозамещении здесь и сейчас пока говорить не приходится. Оно, конечно, может идти, оно получило сейчас большой стимулирующий толчок, но этот процесс может занять длительное время. На данный момент результат какой-то есть. Одним словом программу сложно охарактеризовать. Результат везде разный. Есть сектора, где шло импортозамещение, и там было все нормально, например, лесопромышленный и химический комплексы. Шло импортозамещение и в сегменте «Оборона», но там сложно сказать результаты, так как это закрытая история. Результаты, скажем так, были не очень хорошие в гражданском машиностроении. На самом деле, результат размыт. Нужно смотреть по сегментам».

Ранее заместитель главы Минпромторга страны Виктор Евтухов сообщил, что российский потребительский рынок после ухода зарубежных компаний не останется пустым — иностранные бренды заменят конкуренты.