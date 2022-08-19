В России за два года от домашнего насилия погибли 2680 женщин

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19 августа 2022, 12:44 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

За два года пандемии коронавируса от домашнего насилия в России погибли 2680 женщин. Это более 70% всех убитых за этот период женщин в стране. Статистику обнародовал Консорциум женских неправительственных объединений (НПО) после анализа 11 175 судебных приговоров, вынесенных за «убийство», «убийство в состоянии аффекта» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



«Мы нашли 3759 приговоров, которые описывали убийства женщин. Реальное число погибших от домашнего насилия может быть еще выше, поскольку многие приговоры публикуются с опозданием либо вообще не публикуются», - сообщили авторы доклада.



Мужчины объясняют свои преступления в том числе «потерей работы» из-за эпидемии ковида, «душевным волнением», «отсутствием терпения» и невозможностью «из-за коронавируса уехать» из города. Самый высокий уровень домашнего насилия в 2020 и 2021 годах зафиксирован в Санкт-Петербурге, Пермском крае, Омской, Курганской и Московской областях.



«Полицейские участки во время пандемии долгое время оставались закрытыми, и МВД предлагало отправлять заявления по почте, суды тоже были закрыты по два-три месяца», - пояснила представитель консорциума Софья Русова.



Недавно правозащитный проект «Аксиома» публиковал доклад на основе статистики судебного департамента при Верховном суде за 2021 год. Оказалось, что чаще всего уголовные дела о домашнем насилии возбуждаются за «умышленное причинение легкого вреда здоровью» (наказывается в том числе штрафом до 40 тыс. руб. или арестом до 4 месяцев), «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» (наказывается в том числе арестом до полугода), «истязание» (наказывается в том числе лишением свободы до 3 лет). За административное правонарушение — «побои» (ст. 6.1.1 КоАП) — предусмотрен штраф от 5 тыс. до 30 тыс. руб., арест до 15 суток или до 120 часов обязательных работ. Авторы доклада сообщали, что в 93 тыс. дел суды выписывали штрафы, общая сумма которых превысила 496 млн руб., а средний размер штрафа составил 5346 руб., что чуть выше минимальной штрафной санкции за побои.



«В 2020 году мы просили правительство и Совет федерации принять экстренные меры для защиты пострадавших от домашнего насилия. Нам ответили, что нет повода. Валентина Матвиенко, в частности, сказала, что все семьи, наоборот, сплотятся во время самоизоляции», - рассказала соавтор доклада консорциума, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян.



В настоящее время Минтрудом дорабатывается Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2030 года.



«Из проекта стратегии, который сейчас обсуждается, исключена глава о насилии в отношении женщин, в том числе в семье. Это кощунственно», — отметила Мари Давтян.



Зампред президентского Совета по правам человека Ирина Киркора считает, что часть работы может быть направлена на психологическую поддержку как жертв насилия, так и агрессоров. По ее мнению, в РФ либо должен быть принят закон о такой психологической помощи, либо проект закона о профилактике семейно-бытового насилия нужно доработать соответствующей поправкой.



Первые варианты законопроекта «профилактики семейно-бытового насилия» обсуждались еще в 1990-х годах. К 2004 году Госдума РФ рассмотрела около 50 проектов закона о домашнем насилии. Последний из них публиковался на сайте Совета Федерации в ноябре 2019 года, но не был рассмотрен из-за споров правозащитников. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников называл его противоречащим Конституции.



