На уровне КТРВ

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19 августа 2022, 11:50 Лилия Сорокина

Фото Александра Барыкина; Делегация АПЗ во главе с генеральным директором Андреем Капустиным

Представительная делегация АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» во главе с генеральным директором Андреем Капустиным приняла участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2022».



В понедельник в подмосковной Кубинке стартовал масштабный Международный военно-технический форум «Армия-2022». Одна из ведущих выставок в мире представляет собой 350 тысяч квадратных метров, на которых демонстрируются сотни образцов вооружения, в том числе новейшего. Для тех, кто работает в оборонной отрасли, это главное событие года, ведь предприятия ОПК представляют здесь свою продукцию. Интерес к площадкам форума колоссальный: в числе участников делегации 72 государств.



– Для нас «Армия» – прорывное мероприятие, – отметил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – В этом году оно знаменательно тем, что мы впервые экспонируемся в составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Это уже более высокий уровень представительства предприятия.