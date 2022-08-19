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Российская госбиблиотека о среднестатистическом портрете читателя: молодая женщина-специалист социально-гуманитарного профиля

, 11:04 Источник: RT

Российская госбиблиотека о среднестатистическом портрете читателя: молодая женщина-специалист социально-гуманитарного профиля
Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В Российской государственной библиотеке рассказали, что их среднестатистический читатель выглядит как молодая женщина-специалист социально-гуманитарного профиля. Об этом сообщает RT.

В учреждении отметили, что основную группу читателей библиотеки составляют люди до 40 лет. Большая часть из них женского пола.

Кроме того, 56,9% от общего количества посетителей — это читатели комплекса гуманитарных и общественных наук.

Таким образом, типичным читателем РГБ является молодая женщина до 40 лет с социально-гуманитарным образованием.

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