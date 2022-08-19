Диетолог Соломатина рассказала, что употребление яблок снижает уровень холестерина

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19 августа 2022, 09:25 Источник: RT

Виктор Лисицын/ globllookpresss.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление яблок снижает уровень холестерина в крови человека. Об этом она сообщила в беседе с RT.



«Яблоки — всеми любимый, полезный и доступный продукт. В них содержится пектин — растворимая клетчатка, которая хорошо выводит соли тяжёлых металлов, радионуклиды, понижает уровень холестерина», - поделилась она.



Эксперт также добавила, что в этом фрукте содержится большое количество калия, который полезен для сердечной мышцы, для передачи нервного импульса и выведения излишков жидкости из организма.



Кроме того, яблоки - это источник витаминов и антиоксидантов, железа, а также йода в косточка.



Несмотря на все полезные свойства, Соломатина посоветовала снимать кожуру при употреблении магазинных яблок. Фрукты из своего сада можно есть с кожурой, так как они экологичнее магазинных.