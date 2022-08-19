Выставка «АГРО-2022» открылась в Челябинске

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19 августа 2022, 08:47 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

На ней представлены сельскохозяйственные достижения региона: продукты и техника.

Вчера стартовала областная агропромышленная выставка «АГРО-2022». До 20 августа масштабная экспозиция будет работать в Челябинске, около ледовой арены «Трактор». На ней представлена продукция как крупных холдингов, так и фермерских хозяйств. В частности, посетителям доступны новый урожай овощей и фруктов, молоко, сыр, хлеб, а также колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также можно ознакомиться с новинками сельскохозяйственной техники.

В первый день выставки ее посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона познакомился с экспозицией «АГРО-2022». Он отметил, что сельское хозяйство на Южном Урале развивается, несмотря на последние засушливые годы. В 2022 году планируется собрать около 2 миллионов тонн зерна. Челябинская область должна сохранить лидерство в производстве мяса птицы и свинины, яиц, макаронных изделий, круп, подсолнечного масла. «Хочу поблагодарить селян за трудолюбие, стремление быть лучшими, благодаря вам мы обеспечиваем продовольственную безопасность региона и страны», - подчеркнул губернатор.

Ожидается, что в рамках выставки будет заключено соглашение о сотрудничестве между Южно-Уральским государственным аграрным университетом и российско-китайским парком инноваций «Шелковый путь». В «АГРО-2022» участвуют представители КНР.

Кроме деловой программы организаторы подготовили развлечения для посетителей. Состоятся концерты, конкурсы, будет работать мастеровая слобода и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Еще одним событием станет конкурс на лучшую презентацию района.

Добавим, что в этот раз в «АГРО-2022» участвуют 200 компаний. Ежегодно мероприятие посещают свыше 10 тысяч человек.