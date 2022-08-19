Надежды на освобождение крымского предпринимателя Олега Зубкова растут

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2022, 08:43 Александра Ванина

Это странная история, но чем больше времени проходит с момента его задержания, тем сильнее верят в положительный исход его сторонники.

Предыстория.

Напомню – владельца и директора крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» приговорили к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения и прямо из зала суда 28.07.22 отправили в тюрьму. Суд решил, что Олег Зубков виновен в предоставлении услуг из-за которых двухлетний ребенок лишился пальца на руке – предприниматель не создал условий безопасного пребывания посетителей на территории парка львов «Тайган». Вдобавок случай с ребенком был рецидивным – до этого Зубкова уже штрафовали и давали срок условно по аналогичной статье.

На решение суда поданы две апелляции: Зубков требует его отменить, мать пострадавшего ребенка просит приговор ужесточить до пяти лет. Когда будут рассмотрены апелляционные жалобы не известно, достоверная информация есть лишь о том, что они поданы обеими сторонами. И тут дело может затянуться. Законодательство гласит, что рассмотрение жалоб на решение суда первой инстанции должно быть произведено в два месяца с даты поступления дела в Верховный суд Крыма. А на доставку дела до Верховного крымского суда дается еще 30 дней. То есть уже 90 суток. А еще суд может продлить рассмотрение апелляции на полгода, если на то, по его мнению, имеются основания. Короче, классическая российская тяжба.

Оставят ли Зубкова в СИЗО?

Сейчас предприниматель содержится в следственном изоляторе №1 Симферополя. Изолятор – это такой большущий хаб в системе. И вообще-то он предназначен для подозреваемых, ожидающих решения суда. И сильно переполнен. И поэтому, как говорят сведущие люди, начальство СИЗО старается как можно быстрее раскидать уже приговоренных по колониям, чтобы разгрузить камеры. Будет ли к Зубкову особое отношение? Ну вроде бы не должно, но черт его знает. Может кто-то замолвит за него словечко, и он подзастрянет в изоляторе, где много вольготней чем на зоне. Но пока мы знаем от родственников, что поместили его в многоместную камеру с большим количеством курящих (хотя в СИЗО есть хатки покомфортнее). А говорит это что он там равный среди равных и титул «человек-лев» не работает, и он может запросто отправиться этапом в колонию, откуда и примет по видеосвязи участие в апелляционном заседании (и то – если захочет, а не пошлет к тому времени российское правосудие, которого нахлебался по полной, к чертовой матери).

Камера как клетка.

Злопыхатели уже начали злорадствовать, что вот, мол, Зубков теперь на себе может испытать прелести жизни в клетке: кормят и поят как в зоопарке по часам, солнце через решетку, прогулки по расписанию, мытье в отведенное время. Но не стоит обращать внимания на эти гнусности – жизнь в камере СИЗО в разы сложнее.

Там вмиг становится известно кто ты. Скрыть что-то при знакомстве чревато в будущем осложнениями с сокамерниками – жить в хате принято предельно откровенно. То есть что в камеру «заехал» долларовый миллионер было известно в первую минуту. «У тебя чё, и вертолет свой есть?» - могли спросить у него и соврать тут себе дороже. Из двух десятков сокамерников обычно большинство неимущие и «богатенький дядя» берет над ними шефство и создает тем самым благоприятную эмоциональную атмосферу. Если же он харчи тащит только себе, то рано или поздно возникнет напряженность – в камере все едят общим столом и отщепенцев не любят. Официально норма еды в месяц на человека в СИЗО 30 кг. Но в камере ж 17 человек и каждый может получать на свое имя харч от Зубкова. И обойдется это, как проконсультировал меня один недавно оттуда вышедший, в сотни тысяч рублей. Но сокамерники искренне считают, что от Зубкова не убудет.

Надежды сторонников.

Чем больше проходит времени с момента задержания Зубкова, тем, кажется, лишь крепче становится уверенность его поклонников в неизбежности оправдательного приговора. Во-первых, они убеждены что решающее значение сыграет история с распиской от судьи на 30 000 долларов, взятых в долг; а во-вторых, что удастся дискредитировать семью пострадавшего и это тоже окажет влияние на судью. Они вообще очень-очень хотят повлиять на судей, принимающих решение относительно Зубкова. И даже не понимают насколько это противозаконно. Но в комментариях к слезным видео о ситуации уже пошли призывы выходить к судам в поддержку лидера. Выйдут ли сами призывающие поди проверь. Да и откуда раскачивают эту лодку непонятно – может из Украины, может с Запада. А кому-то даже пришло в голову обратиться в международные организации с требованием признать Зубкова политическим. Но при этом они вовсю открещиваются от сравнения с Навальным.

Травля пострадавшего и потерпевших.

На пострадавшего ребенка, его деда и мать сторонники Олега Зубкова навалились всей массой – набросились всей кучей и травят: и ребенок дескать потерял всего-то одну фалангу, и мать дура и сумасшедшая, а дед обезумевший старикан. А робкое чье-то замечание, что «вы зверей любите больше чем людей» заабьюзили так что уровень хейтинга пробил моральное дно.

И это банальная месть тем, кто стал причиной приговора. Повлияют ли эти меры на суд? Вряд ли. Но это точно ставит людей на ступеньку ниже зверей, которые не мстят. Звери жестоки, но не злопамятны. А тут и жестокость, и злопамятность на перекошенных лицах.

Зубков, наверное, создавая зоопарки, хотел, чтобы, видя животных, общаясь с ними люди становились лучше: добрее, уживчивее, сострадательнее. И такие конечно тоже получились. Только они умней и потому тише.

Уедет ли Зубков из России?

Есть все предпосылки, что «да». И это будет логично, исходя из случившегося. Да он и ранее не скрывал в разных интервью, что замысел такой есть и несколько раз он был в шаге от этого поступка и что в Китае и Португалии его ждут с распростертыми объятиями (а в Португалии он уже и жилье говорил что купил, и место под зоопарк выделили, и бизнес какой-то затеял).

Вдобавок, после 10-дневного пребывания в СИЗО в 2020 году и замирения с властями Крыма (о чем красочней всего говорит общее фото Олега Зубкова и главы Крыма Сергея Аксенова) и его заявлений «Я вышел победителем из этой сватки. Схватки большой и неравной (в интервью «Крым.Реалии» (признано в РФ инагентом)), случился арест 28.07.22. Арест, от которого Зубкова не смог защитить даже его покровитель первый замминистра экономического развития правительства России Сергей Назаров, который вытащил его из СИЗО в прошлый раз и помогал реализовывать хотелки по развитию паркового хозяйства (так, слово в слово сказал сам Зубков).

Вдобавок, Олег Зубков неоднократно рассказывал о неком неофициальном документе, заключенном между ним и властями Крыма, в котором перечислено, что каждая из сторон обязуется делать в рамках сотрудничества и не делать, чтобы не испортить отношения. И вот теперь …

И вот теперь все договоренности обнулены. И не верится, что, когда Зубков выйдет из тюрьмы (сколько бы не отсидел), он утрется и продолжит и дальше без устали трудиться на благо России.

А нам всем будет очень жаль если так на самом деле и произойдет. И даже если «Тайган» и «Сказка» останутся, то это будут уже не те жемчужины, которые держал в руках Олег Зубков.