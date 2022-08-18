Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава пристыдил русских Латвии за советский памятник

, 21:57 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава пристыдил русских Латвии за советский памятник

Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава пристыдил русских Латвии за то, что они плохо заботятся о советских памятниках.

То, что у депутата Сейма Яниса Домбравы, как полагаю, «крыша поехала» от жары – не стоит сомневаться! То он «кидается» на русскоязычных Латвии и требует признать ветеранов ВОВ… «военными преступниками», то марширует с оставшимися латышскими легионерами СС к Милде (памятник Свободы), то орет еще какую-нибудь чушь, которую он только знает, но выдает за исторический факт… Латвийцы привыкли уже к «раздвоению личности» депутата Сейма, но сегодня г-н Домбрава превзошел самого себя – видать, разомлел от жары парниша…

«Празднующие «Ģeņ pobedi» воют о том, насколько значима их победа, что они заботятся о памяти своих предков, но это просто пустые слова. Для них важна Российская/Советская империя, а не память о предках. Этот полуразвалившийся памятник находится на кладбище советских военнослужащих примерно в 30 километрах от Риги.

Несмотря на то, что памятник в крайне плохом техническом состоянии (конструкции деформировались), это один из редких памятников СССР, который можно сохранить, поскольку своим домом его сделало большое семейство аистов», - заявил депутат Домбрава.

Вона как! Вместо День Победы болезный написал «Gen pobedi»… Малообразованный латышский депутат даже не понял, что «ГЕН ПОБЕДЫ» в крови любого русского человека исторически! И тяга к справедливости, кстати, еще!

А, какая империя важна для русского человека, как не Россия?

А насчет ПОБЕДЫ, так советский народ ПОБЕДИЛ, зачем еще что-то доказывать-то?!

Видали такого образованного латыша-депутата? Хотел укусить, да и сам обгадился по обыкновению!

А насчет аистов, то сообразил бы дурашка Домбрава, что умные птицы вьют гнездо к благополучию! И, где они свили? На советском памятнике, а это значит, что будет России приобретение, а депутату Сейма, видать, успокоительные уколы в желтом доме, когда от ненависти к русским умом тронется… Жаль то как убогих!

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram