Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава пристыдил русских Латвии за советский памятник

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18 августа 2022, 21:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава пристыдил русских Латвии за то, что они плохо заботятся о советских памятниках.



То, что у депутата Сейма Яниса Домбравы, как полагаю, «крыша поехала» от жары – не стоит сомневаться! То он «кидается» на русскоязычных Латвии и требует признать ветеранов ВОВ… «военными преступниками», то марширует с оставшимися латышскими легионерами СС к Милде (памятник Свободы), то орет еще какую-нибудь чушь, которую он только знает, но выдает за исторический факт… Латвийцы привыкли уже к «раздвоению личности» депутата Сейма, но сегодня г-н Домбрава превзошел самого себя – видать, разомлел от жары парниша…



«Празднующие «Ģeņ pobedi» воют о том, насколько значима их победа, что они заботятся о памяти своих предков, но это просто пустые слова. Для них важна Российская/Советская империя, а не память о предках. Этот полуразвалившийся памятник находится на кладбище советских военнослужащих примерно в 30 километрах от Риги.



Несмотря на то, что памятник в крайне плохом техническом состоянии (конструкции деформировались), это один из редких памятников СССР, который можно сохранить, поскольку своим домом его сделало большое семейство аистов», - заявил депутат Домбрава.



Вона как! Вместо День Победы болезный написал «Gen pobedi»… Малообразованный латышский депутат даже не понял, что «ГЕН ПОБЕДЫ» в крови любого русского человека исторически! И тяга к справедливости, кстати, еще!



А, какая империя важна для русского человека, как не Россия?



А насчет ПОБЕДЫ, так советский народ ПОБЕДИЛ, зачем еще что-то доказывать-то?!



Видали такого образованного латыша-депутата? Хотел укусить, да и сам обгадился по обыкновению!



А насчет аистов, то сообразил бы дурашка Домбрава, что умные птицы вьют гнездо к благополучию! И, где они свили? На советском памятнике, а это значит, что будет России приобретение, а депутату Сейма, видать, успокоительные уколы в желтом доме, когда от ненависти к русским умом тронется… Жаль то как убогих!