Визажист Захар Гринов: Важно подумать о защите наших волос заблаговременно, а не дожидаться негатива

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18 августа 2022, 22:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: визажист Захар Гринов

Яркое летнее солнце, жаркая погода, духота в мегаполисе, увы, могут негативно отразиться на наших волосах. Согласитесь, многие дамы сталкивались с подобными неприятностями, но еще «страшнее», как же исправить ситуацию? В этом нам поможет мужчина, который знает о женской красоте все – известный российский визажист Захар Гринов.



А ведь правда, что при таком изобилии косметических средств по уходу за волосами, которыми наполнен нынче рынок, увы, сложно разобраться, что приобрести! Согласитесь, глаза разбегаются при виде различных средств, да и не всегда тебе посоветуют то, что именно нужно… Как не навредить своим «косам»? Больные или ломкие волосы – просто трагедия для женщин. Я так думаю…



В помощь нам, конечно, мужчина, который знает о женской красоте все – Захар Гринов:



«Я бы начал с того, что не стоит ждать, особенно, летом, когда наши волосы превратятся, простите, в «солому», а важно подумать о защите и уходе за волосами заблаговременно! Только так! Я бы отметил три основных этапа, которые важны для наших волос при уходе – мытье, питание и дополнительный уход. Объясню. Что происходит с нашими волосами летом? Они подвержены стрессу! Солнце сушит их, пыль, если человек находится в мегаполисе, загрязняет волосы… Прибавьте еще пот, и мы получим… проблемные волосы! И если думаете, что путешествие к морю и купание в соленой воде поможет исправить ситуацию, то ошибаетесь – стресс нашей гриве гарантирован! В первую очередь я бы посоветовал дамам отбросить все мысли о химической завивке, обесцвечивание волос! Займитесь этим зимой! Итак, обратимся к мытью головы… Мне часто задают вопрос, как часто стоит мыть голову? Смотря чем, дорогие дамы! Нельзя использовать «абы какие» средства! Нужно подходить обдуманно к процессу, потому как ломкие, пересушенные, больные волосы выглядят просто ужасно. Можно ли часто мыть голову? Можно! Никакого вреда не будет, потому как самое важное условие – наше с вами самочувствие».





Хотелось бы более конкретно узнать о средствах и о том, чтобы не навредить волосам?



«У каждой женщины, видимо, есть своя полюбившаяся коллекция косметических средств. Используйте ее! Но я человек новизны – мне интересно все новое, потому что сегодня косметическое производство в России находится на очень высоком уровне. Итак, если у вас, например, вьющиеся и непослушные волосы, используйте питательный шампунь, тонкие – шампунь для тонких волос… Все зависит от структуры вашей гривы, дорогие дамы! Не стоит изобретать «велосипед», а стоит обратиться к профессионалам! Давайте конкретно! Могу рекомендовать только то, что попробовал сам. И это касается дополнительного ухода за волосами и кожей головы. Для этого я выбираю маски, различные сыворотки, тоники. Использую средства косметической фирмы ARAVIA. Средства для ухода за волосами и кожей головы фирмы ARAVIA – спасение просто! Я сейчас говорю о своих сложных волосах, но и мои дамы-клиентки испытали средства этой косметической фирмы на себе – реально положительный результат. Я поклонник их успокаивающего тоника для чувствительной кожи головы. Он привел меня в восторг! Нет никакого шелушения, голова легкая и ты словно заново родился! И еще стоит обратить внимание на одно средство, я его отметил – скраб энзимный для кожи головы, который активизирует рост волос. Этой же фирмы ARAVIA. Летом этот скраб будет очень актуальным, если волосы пострадали от выгорания, и вы решили расстаться с ними, но хочется побыстрее «войти в форму». И не стоит забывать про маски. Но, следует помнить, что маска для волос не предназначена для ежедневного применения, ее следует использовать 1-2 раза в неделю. И маску следует наносить на чистые волосы, подсушенные полотенцем. Вот сейчас я осваиваю маску фирмы ARAVIA».





Какие ошибки случаются при выборе средств по уходу за волосами?



«Хороший вопрос. Я только за использование качественных косметических средств, над которыми работала группа профессионалов! Потому что самое главное – понять, что мы хотим получить от средств по уходу за волосами? А хотим мы получить красоту и здоровье! И если уж нам пришлось летом «спасать» свои волосы (так уж получилось), то не стоит выбирать «неясные» средства, а стоит выбрать питательные, увлажняющие маски, тоники, скрабы и, конечно, довериться профессиональной, качественной косметике. И ваши волосы скажут вам за это, конечно, спасибо! Любите себя мои дорогие, дамы!»