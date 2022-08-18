В Омске вынесли приговор по делу об обрушении казармы ВДВ в 2015 году

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18 августа 2022, 21:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, в Омске был вынесен приговор по делу о произошедшем в 2015 году обрушении казармы учебного центра ВДВ России. В результате трагедии погибли 24 человека. 10 военнослужащих стали инвалидами.

Следствие установило, что ещё в 1970-е годы казарма была возведена с множеством разных дефектов, а капремонт, который выполнили в 2012 году, только сделал хуже. Здание просто-напросто «перегрузили» бетоном, залив его вместо деревянных полов. Несущую способность простенков уменьшили.

Фигурантами уголовного дела стали 10 человек. В их число вошли: бывшее руководство военной части, компании, осуществлявшие ремонт, сотрудники Спецстроя и специалисты управления заказчика капстроительства ЦВО Минобороны. Шестерых фигурантов взяли под стражу прямо в зале суда. Других же освободили от наказания, ввиду истечения сроков давности. Наибольший срок получил бывший заместитель командира центра Владислав Пархоменко. Ему дали 10 лет колонии строгого режима. Дело в отношении экс-командующего 242-го центра Олега Пономарёва было прекращено по сроку давности.