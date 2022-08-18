Комфорт одиночества латышей и широта души русских – почему мы такие разные?

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18 августа 2022, 19:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Мы все разные – каждая нация, национальность имеет свои отличительные черты… И это прекрасно! Каков был бы мир, если все люди были бы похожи друг на друга? Просто неинтересно! Шеф-редактор балтийского бюро «АН», после путешествия в Москву, попыталась разобраться в характере русских и латышей…



Мне всегда было интересно, а почему люди, живущие в одном государстве, говорящие на одном языке, отмечающие одни праздники, исполняющие одни законы, но совершенно не способны договориться друг с другом? В чем причина? Я думаю, что в характере, который шлифовала история, мышлении, восприятии реальности и памяти…

Попробуем разобраться!



Несомненно, латыши – закрытый народ. Для них очень важен критерий происхождения. Совершенно очевидно, что латыши являются этнической нацией. Это очень важно для латышей. Я очень хорошо помню, как представители Нацблока сильно возмущались по поводу того, что некоторые русскоязычные латвийцы называют себя латышами – мол, «не следует путать – вы латвийцы, а не латыши!» Понятно, что многие жители Латвии приняли это за высокомерие, но нет… все гораздо сложнее…



Латыши – немногочисленная национальность. Вся Латвия, как пошутил мой московский коллега, «один микрорайон Москвы – вся ваша Латвия». И, конечно, «чистокровных» латышей осталось не так уж и много – смешанные браки, рождение детей «полукровок» и т.д. А, как же чистота нации? С этим проблемы… Вот потому и есть, по мнению Нацблока, понятие латыш – человек, хотя бы один родитель которого являлся латышом, человек, который родился в Латвии, учился в латышской школе, говорящий на латышском языке, и в паспорте написано – латыш.



Желание сохранить свою национальность, язык, культуру – приоритет для титульных латышей.





Я сейчас рассматриваю особенности характера латышей, а не анализирую «политику» по отношению к русскоязычным, прошу учесть!



Я точно знаю, что место жительства, быт, история определяет характер человека. Помню, моя коллега сказала – «Латышу комфортно наедине с собой». И это правда! Комфорт одиночества – точно про латыша! И в этом «виновата» история – латыши в стародавние времена жили на хуторах и занимались рыболовством, сельским хозяйством… А вы знаете, дорогие читатели, что хутора обычно строились на приличном расстоянии друг от друга… Крестьянские работы не позволяли латышам надолго покидать хутор – вот они варились в собственном «соку», а это значит, что «появилась» такая черта как замкнутость. Это желание отгородиться, не впускать в свою жизнь чужих, потому как не принято «выливать» все, что в доме, на душе посторонним… Кстати, сказать, что латыши гостеприимные – сложно! Они не любят звать в гости чужих, а если позвали, то тогда доверие к тебе. Если человек другой национальности не знает таких нюансов, то может посчитать это невежливостью… Это совсем не так, а такова историческая генетика. Русские в этом более открыты – широта души, гостеприимство…



Вот почему русские и латыши, к сожалению, не всегда могут найти общий язык. Разный менталитет, который требует определенных знаний. Кстати, и истории…

История латышей, увы, страшна и сложна, как у маленькой страны – различные оккупации, отобранные территории, депортации… То, что латыши – терпеливый народ – факт! Молчаливый – факт! Лишенный бурных эмоций – факт! Работящий – факт! Латыши так просто не впустят в свою жизнь чужаков… Да, они могут улыбнуться, вежливо ответить, но это совсем не значит, что вам рады тут! Латыши прекрасно понимают слово – «необходимость»… Они осознают, что не столь крепки и сильны, как, например, Россия… Но! Бесконечно невозможно все хранить в себе… И спецоперация, конечно, прорвала эмоции латышей. Не всех! А тех, кого в Латвии называют националистами! Россия вдруг стала злейшим врагом – ей припомнили депортацию латышей в Сибирь, на Север, ЛР времен СССР.

Еще одна черта латышей – память! Они помнят все! И хорошее, и плохое! К сожалению, у власти сейчас в Латвии националисты, которые воспитывались в ненависти ко всему русскому. И теперь понятно, почему начались серьезные нападки на русских, русскоязычных – месть! Да, это чувствуется в Латвии – принимают законы о сносе памятников, которые дороги русскоязычным, пытаются выселить граждан РФ с видом на жительство, требуют, чтобы русские говорили «приглушенно». Страшно все это, господа…

Когда я приехала в Москву из Риги, то словно попала в иной мир – все черты русского характера я увидела наяву – широта души, общинность, сострадание, огромная стойкость и стремление к справедливости…





Я встречалась и разговаривала со многими людьми – близкими, друзьями и с незнакомыми… Со мной охотно говорили, меня приглашали в гости, мне подсказывали и старались помочь. Вы знаете, но я не видела в Москве битых машин украинцев, а в Риге, например, это не редкость… Я видела, как строится и разрастается Москва, а моя Рига, увы, погрузилась во тьму – иллюминация ночью только в центре города, да и то оставляет желать лучшего, а что касается строительства новых зданий, то пока только сносят…





Я понимаю, что глупо сравнивать масштабы Москвы и Риги, но согласитесь, что в камерности есть своя прелесть! Радости нет тогда, когда город покрыт ненавистью, злобой, мщением…



У русских, с их широтой души, нет «камня за пазухой», и людей они воспринимают по поступкам, а не по национальности. У латышей все иначе – даже Чулпан Хаматова, например, до сих пор остается чужой в Латвии, потому как не своя, но сейчас «нужная»… А нужным принято в Латвии улыбаться, ждать, что они будут восхищаться образом Латвии, принимать это, как должное, но не более.

Мне очень понравилось, как в приватном разговоре со мной актер, ректор «Щуки» Евгений Князев сказал: «Мы тут живем спокойно, дружелюбно. Принимаем и помогаем украинцам, которые приехали к нам. Что вы! Никто не бьет им машины, они устраиваются на работу… все мирно. Жаль, конечно, что прервались культурные связи с Латвией – наши артисты с удовольствием ездили к вам, и мы с удовольствием принимали вас. Я думаю, что мы еще встретимся… Все успокоится. Так и будет».



Да, повторю – у меня сердце, расколотое на двое сегодня. У меня как было две родины – Россия и Латвия, то так и будет на веки вечные! Я чувствую и люблю Россию, я привязана и переживаю за Латвию…





Помните, как пел Игорь Тальков – «у каждого из нас на свете есть места…» И я не хочу делить любимые Патриаршие пруды и прекрасное балтийское море – не хочу и не буду! Это все мое, родное! И знаете, иногда так хочется встать на латвийско-российской границе и заорать во всю мощь –«Мы же соседи! Так было и так будет всегда! Давайте поговорим, услышим друг друга и постараемся понять! Мы соседи! И так будет всегда!»