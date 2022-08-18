Глава Россельхознадзора рассказал о новых методах борьбы с подменой мяса

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18 августа 2022, 17:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rbc.ru

Фото: pixabay.ru

После введения государственных информационных систем прослеживаемости, ситуация с качеством многих продуктов улучшилась. Об этом уже заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Но он также отметил, что «хитрые на выдумки» бизнесмены часто стремятся заменить дорогое сырьё на дешёвое. «Я помню, когда в Москве в 1988 году появилось первое мягкое мороженое», - рассказал господин Данкверт, «И я смотрю, человек занимается мороженым, оно зелёное. Я говорю, «А как ты добился такого цвета?» А он и отвечает: «Это зелёнка, она же полезная».



Глава ведомства отметил, что и спустя годы недобросовестные предприниматели могут выдавать «спред за сливочное масло» или «консервы из сельди за консервы из сайры». Происходит это вовсе не для того, чтобы обеспечить рынок недорогой продукцией, а чтобы продать дешёвый товар подороже. Таким образом, дело быстро превращается в мошенничество. Сергей Данкверт признаёт, что в желании предпринимателей заменить дорогое сырьё на более дешёвое, нет ничего удивительное. Но производители должны честно писать на упаковке, что внутри. Если люди покупают дорогой сервелат, они должны получить именно то, что они желают.



Электронные инфосистемы и введённая в 2018 году система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» отслеживают оборот продуктов животного происхождения от сырья до изделия в рознице и дают государству нужные механизмы контроля. Системы позволяют осуществить проверку, из чего состоит колбаса, которая производится в том или ином регионе, какой в ней процент фальсификации, где неверно используются антибиотики, и собственно, какие именно предприятия виновны в незаконных схемах.



«Многие мясокомбинаты не понимают, что мы анализируем входящее к ним сырьё, которое они используют при производстве продукции», - сказал глава Россельхознадзора, «И стыдно смотреть, когда там пишут «Сосиски детские. ГОСТ» или «Детский сервелат. ГОСТ». Информацию обо всех нарушениях госведомство направляет губернаторам, чтобы они рассматривали их на комиссиях по незаконному обороту промышленной продукции.



«Нужно понимать, что на бюджетные деньги они не должны закупать и отправлять в соцучреждения фальсифицированную продукцию», - также заявил господин Данкверт, «У нас, к сожалению, форма госзакупки такая, что все определяется не качеством, а стоимостью. Мы всем всегда рекомендуем: если закупаете продукцию для бюджетных учреждений, пожалуйста, проверьте в нашей инфосистеме «Меркурий» производителя и историю его деятельности».



По мнению главы ведомства, подмена сырья происходит «от безнаказанности». За такие нарушения административного наказания очень мало. «Мы взаимодействуем с налоговыми органами, с транспортной полицией, с Минпросвещения», - добавил Сергей Данкверт, «Обмениваемся информацией о подозрительных операциях, нелогичных перемещениях продукции и т.д. Шаг за шагом мы очищаем рынок от недобросовестных бизнесменов».