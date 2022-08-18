«Барон 2. Возвращение»: выход в российский прокат и пресс-конференция, посвященная самой ожидаемой кинопремьере года

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18 августа 2022, 17:14

18 августа во Дворце кино имени Алишера Навои прошла пресс-конференция, посвященная фильму «Барон 2. Возвращение». В ней приняли участие организаторы кинофестиваля, а именно руководство Агентства кинематографии, продюсер и съемочная команда кинокартины, исполнители главных ролей, а также представители СМИ, блогеры и видные деятели культуры и искусства Узбекистана.



Съемки фильма велись в Узбекистане, России и Турции. Впервые в кинопрактике Узбекистана лента была снята в сверхвысоком разрешении 4K, которое обеспечивает высокую четкость изображения для цифровых и домашних кинотеатров.



Картина рассказывает о сложностях миссии представителей спецслужб на примере узбекского разведчика, роль которого мастерски воплотил актер Фархад Махмудов, полюбившийся не только узбекистанскому, но и зарубежному зрителю по картинам «Бригада», «Чужая стая», «Аманат», «Синдром жизни» и другим.



«В Новом Узбекистане особое внимание уделяется развитию плодотворного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья в области культуры, в связи с этим картина «Барон 2. Возвращение» имеет особую значимость. Это одна из первых картин, которую мы создали в Новом Узбекистане в формате ко-продукция. Не буду скрывать, этот фильм долгожданный. На пути его создания режиссер Рустам Сагдиев столкнулся с некоторыми трудностями, в связи с чем мы были вынуждены искать второго продюсера. Иван Архипов и его продакшн-центр «Инферно» (Россия), с радостью и воодушевлением взялся за продюсирование и инвестирование проекта. Появились новые задумки, значительно расширился сценарий. Еще один плюс в том, что картина собрала солидный актерский состав из 5 стран. Для нас это важно еще и потому, что в рамках предстоящего XIV Ташкентского международного кинофестиваля мы запланировали сотрудничество со многими странами мира. Будут подписаны меморандумы о создании новых совместных кинопроектов. В некоторой степени, кинокартина «Барон 2. Возвращение» — символ начала многостороннего международного сотрудничества. В отличие от первой части, «Барон-2» сегодня, 18 августа, выходит в российский прокат. А это означает, что впервые в истории кино Нового Узбекистана, отечественный кинопроект сможет получить свою долю прибыли от проката извне», — прокомментировал Фирдавс Абдухаликов, генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана.



«Я уверен, что такие фильмы жизненно необходимы. Их нужно создавать и выпускать в широкий прокат. Лента затрагивает крайне важную тему борьбы с общемировым злом — терроризмом. Хочется верить, что фильм раскроет многим глаза, возможно, даже спасет чьи-то жизни. Несмотря на некоторые различия в творческих вопросах, скажу честно и простыми словами, я просто кайфанул! Мне было очень приятно работать с Рустамом Сагдиевым и с профессиональной командой. Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые оказывали содействие в производстве фильма. Отдельно бы хотел поблагодарить Агентство кинематографии Узбекистана. Руководство агентства с первых дней делало все, чтобы фильм вышел в свет. Фильм будет показан в России, Узбекистане, Таджикистане, по всему миру», – рассказал продюсер картины Иван Архипов.



После завершения пресс-конференции всех присутствующих ждал закрытый премьерный показ кинокартины «Барон 2. Возвращение». Режиссер фильма Рустам Сагдиев, продюсер картины Иван Архипов, исполнители главных ролей — Фархад Махмудов и Дилноза Кубаева в дружеской неформальной обстановке ответили на вопросы, касающиеся представленной премьеры.



«Съемки во втором «Бароне» для меня стали очередным прекрасным опытом. Образ моего героя мне очень близок и интересен, надеюсь, что он отзовется в зрительских сердцах. Учитывая то, что первая картина понравилась зрителю, хочется верить, что продолжение вызовет не меньший интерес. Отдельно хочу отметить профессионализм всей съемочной команды и поблагодарить Агентство кинематографии за помощь и поддержку. Без нее фильм просто бы попросту не вышел. Хотел бы выразить огромную благодарность Президенту республики Узбекистан, Шавкату Мирзиееву за то, что наши страны сегодня активно сотрудничают и создают совместные проекты», – поделился своим мнением исполнитель главной роли, актер Фархад Махмудов.



«Очень радует, что сегодня в нашей стране происходят такие серьезные и масштабные преобразования. Кинокартина «Барон-2. Возвращение» создана в формате копродукции, а это очень важный и знаковый шаг со стороны руководства Агентства кинематографии. Согласно договору, подписанному с российскими партнерами, картина приобретает два статуса — полнометражный фильм и статус сериала. Это открывает для нас большие перспективы в сфере рыночных отношений», – поделился режиссер картины Рустам Сагдиев.



Напомним, что в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» по красной дорожке пройдет творческая команда фильма в лице Рустама Сагдиева, Ивана Архипова Виктории Толстогановой, Игоря Лифанова, Фархада Махмудова, Виктора Вержбицкого, после чего фильм будет представлен на больших экранах.

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