С приближением осени резко снижаются цены на турпутёвки

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18 августа 2022, 17:11

Фото: unsplash

В преддверии учебного года российские туристы с детьми-школьниками спешат покинуть курорты, в связи с чем на рынке появляются турпакеты, цены на которые снижены почти в два раза, об этом сообщает АБН.



Также эксперты выяснили, что доля туристов с детьми с начала сентября значительно снижается, когда ещё в конце августа она доходила до 70%.

Сейчас растет количество туров в Турцию и Египет. На южных российских курортах мест нет и на сентябрь. Аналогичная ситуация наблюдается и в Абхазии. Стало известно, что многие туры с приходом сентября значительно подешевели.