Челябинцы помогают собрать в школу детей из России и Донбасса

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

18 августа 2022, 17:09 Анна Поперечная

Фото предоставлено партией «Единая Россия»

Акция единороссов «Собери ребенка в школу» набирает обороты: помощь получили уже 50 тысяч школьников.

Канцелярия, наборы для творчества, рюкзаки, а в некоторых случаях даже школьная и спортивная форма – все это закупается для ребят, оставшихся без попечения родителей, из многодетных и малообеспеченных семей.

Эту акцию «Единая Россия» проводит уже много лет, она стала доброй традицией для всех неравнодушных к чужой беде. Ежегодно организаторам удается помощь 160 тысячам детей. Всего в стране открыто около 4 тысяч пунктов приема помощи, в Челябинской области они действуют на базе 49 местных отделений.

Руководитель Челябинской общественной приемной «Единой России», координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Челябинской области Марина Поддубная рассказала, что распределить помощь помогают добровольцы. В акции участвуют депутаты, общественные организации и простые южноуральцы. Помощь также получат дети вынужденных переселенцев из Донбасса, находящихся в пунктах временного размещения, и дети с освобождённых территорий.

Напомним, Челябинская область уже неоднократно отправляла гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.