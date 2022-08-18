Книги, которые помогут изменить твою жизнь

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2022, 17:11 Анастасия Радова

Лето – повод не только отдыхать и набираться сил, но и заняться собой. Именно поэтому мы подготовили подборку крутых книг по саморазвитию, которым точно стоит уделить свое свободное время!

1) Джон Стрелеки «Кафе на краю земли»

Если вы чувствуете, что рутина затянула, наступил период растерянности и безысходности – это книга станет лучиком света в темное время. Она учит прислушиваться к себе, отделять свои желания от чужих и правильно расставлять приоритеты. Обязательна к прочтению тем, кто имеет привычку откладывать жизнь на потом.

2) Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!»

«Тот, кто знает, «зачем» жить, преодолеет почти любое «как» – девиз этой книги. Виктор Франкл — психиатр, философ и человек, который не только смог выжить в фашистском концлагере, но и спасти множество людей, находящихся в нем. В своей работе он делится ежедневными переживаниями обычных заключенных, которые борются за свою жизнь. Эта книга дает сильнейший импульс и помогает взглянуть на свою жизнь под другим углом.

3) «Viva la Фрида».

Фрида Кало – одна из самых экстравагантных художниц 20 века. Но знаете ли Вы, с какими трудностями пришлось столкнуться этой удивительной женщине? «Viva la Фрида» расскажет о судьбе главной мексиканской художницы и раскроет ее совершенно с иной стороны. Эта книга не просто про искусство и самовыражение, а про стойкость, неподдельную искренность и умение любить до последнего вздоха.

4) Джон Бергер «Искусство видеть».

Несложно догадаться из названия, о чем будет это произведение. Однако все не так просто: книга состоит из 4 эссе автора, объединенных одной общей идеей – искусством. Джон Бергер в своей работе поднимает неоднозначные вопросы, направляя читателя к собственным выводам. Также в произведении большое внимание уделяется женской красоте. В книге раскрываются закономерности женщин на старых полотнах и на современных рекламных фотографиях. Произведение подойдет как новичкам, так и знатокам искусства, нуждающихся в новой пище для размышлений.

5) Мэг Джей «Важные годы».

Эта книга – настоящий друг, советчик и наставник. Она рассказывает о важности периода с 20 до 30 лет и о том, как не упустить момент в жизни, когда доступно абсолютно всё. Возможно, в этой книге то, что вам нужно услышать именно сейчас. «Важные годы» напоминает нам, что каждое решение, принятое когда-то — всегда будет иметь последствия.