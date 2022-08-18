Граждане России уверены, что перемены в жизни помогают обрести счастье

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2022, 16:58

Фото: unsplash

Девять из десяти граждан России считают, что перемены в жизни способствуют приобретению счастья. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Работа.ру» и «Сбер ЕАптека», сообщают Народные Новости.



Граждане считают, что изменения хотя бы в одной сфере жизни сделает их счастливее. На втором месте по популярности находится ответ, что стать счастливыми им поможет рост зарплаты.



При этом каждый третий среди респондентов стал бы более довольным жизнью после хорошего отдыха. Новое место работы основным фактором счастья назвали 43% россиян, а еще 38% сообщили о желании получить новые знания и навыки.



Профессии художника и дизайнера жители России считают самыми интересными. А среди наиболее скучных занятий соотечественники назвали педагогику и юриспруденцию.