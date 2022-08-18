В АО “Черномортранснефть” с 2021 года используют мидий и устриц для отслеживания

Аргументы Недели. Кубань → Общество 13+

18 августа 2022, 16:26

АО “Черномортранснефть” с 2021 года использует для мониторинга экологической ситуации в порту Новороссийска мидий и устриц, садки с моллюсками, которые фильтруют воду и остро реагируют на любые изменения окружающей среды, расположены у причала No1, — сообщает "Российская газета".

Моллюсков для живой лаборатории завезли из Анапского района, с территорий около мысов Малый и Большой Утриш - всего 300 устриц и 900 мидий. Помимо этого компания активно отслеживает экологическую ситуацию: за 2022 год отобрано 48 000 проб воздуха, почвы, производственных и дождевых сточных вод, результаты которых подтвердили, что количество контролируемых веществ не превышает нормативные показатели.

“Мы провели несколько исследований в специализированной лаборатории в Ростове-на-Дону: превышения содержания и даже следов нефтепродуктов в биомассе не найдено”, — отметила начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Черномортранснефть» Галина Чезганова.

Также компания занимается искусственным зарыблением, соблюдая все требования российского законодательства. Так, в 2021 году в реку рядом с селом Монастырь около Сочи выпустили 211 000 мальков лосося, недавно по инициативе компании в Азовское море и реку Кубань пустили 98 000 мальков стерляди, которых вырастили на Темрюкском осетровом рыбзаводе. В текущем году молодь черноморского лосося выпустят в акватории Черного моря и в реке Мзымта.

Отметим, что в рамках работы по охране окружающей среды, АО “Черномортранснефть” обращает особое внимание на отработку механизмов ликвидации чрезвычайных ситуаций и постоянно модернизирует техпроцессы, при этом не останавливая поставки сырья.