Волонтерам компенсируют затраты на связь и интернет

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18 августа 2022, 16:23 Анна Поперечная

Фото предоставлено партией «Единая Россия»

С такой инициативой в Госдуму вышла партия «Единая Россия». Поправки будут внесены в законы о добровольчестве и в Налоговый кодекс.

Добровольцы, помогающие людям в трудной жизненной ситуации, задействованные в поисках пропавших, не должны нести затраты на связь и интернет. Так считают в партии «Единая Россия». Авторы законопроекта также уверены, что нужно отменить НДФЛ на услуги связи.

В настоящий момент добровольцам компенсируют затраты на питание, проезд, покупку спецодежды, средства защиты. «Сами волонтёры неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии», – сказал Андрей Турчак, один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета партии.

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко отметила, что работа по отмене НДФЛ ведется также с прошлого года, ведь питание, волонтёрская форма, проезд НДФЛ не облагаются.

«Понятно, что это не доход волонтёра, а инструмент, необходимый для оказания помощи людям. Узнать, как себя чувствует ветеран, пообщаться с ним, проинформировать о мероприятии добровольцев, собрать команду для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, помочь бороться с фейками в интернете», – подчеркнула она.

Комиссия Кабмина по законопроектной деятельности поддержала инициативы единороссов.