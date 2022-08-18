В Красноармейском районе рассказали об истории рисоводства в муниципалитете

Аргументы Недели. Кубань → Общество 13+

18 августа 2022, 15:52

В администрации Красноармейского района рассказали об истории развития местного рисоводства, на текущий момент треть всего урожая риса на Кубани и 16% объема агрокультуры в стране выращивается в Красноармейском районе. Отметим, что в 2021 году муниципалитет стал лидером среди Западной зоны по сбору риса, тогда урожай составил 325 369 тонн при показателе 82,2 центнера с гектара - это 38% от общего объема собранного кубанского риса.

На территории района располагается крупнейшая в РФ мелиоративная система площадью более 80 тысяч гектаров. Первые рисовые системы оборудовали на территории современной Элитно-семеноводческаой опытной станции «Красная» и рисплемзавода «Красноармейский» имени А.И. Майстренко. Сейчас рис выращивают 32 сельхозпредприятия. В 1942 году площадь посева возросла до 13 269 гектаров, урожайность повысилась до показателя в 24 - 31 центнер с гектара. В годы Великой Отечественной войны рисовые системы были разрушены, восстановление началось после освобождения Кубани. К 1986 году 13 хозяйств выращивали рис в Красноармейском районе на площади более 87 гектаров, а урожай варьировался от 44 до 56,2 центнера с гектара.

Напомним, освоение кубанских плавней началось в 1929 году, тогда появилась организация “Плавстрой”, которую возглавил Дмитрий Петрович Жлоба. Промышленный сев риса произвели на площади в 57 гектаров в 1930 году, на тот момент рекордным объемом сбора считался показатель в 20 - 25 центнеров с гектара. Урожай 1930 года с площади в 1326 гектаров составил 29,8 центнера с гектара.