Голубев: «Запах гари и смог еще будут ощущаться в Москве несколько дней»

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2022, 15:18 Антон Николаев

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил «Аргументам недели», что в ближайшие дни в Москве ожидается жаркая погода.

«Сегодня можно было ощущать запах гари, но сейчас ветер усилился и в центре Москвы, поэтому запах ощущается уже не так сильно. Накопление примесей будет, конечно, в утренние и ночные часы, когда ветер ослаблен, но его направление сохранится, поэтому запах гари, утренний смог в ближайшие дни еще возможны».

«Погода в большинстве Центрального федерального округа сейчас определяется устойчивым антициклоном. В выходные и в первую половину следующей недели будет преобладать жаркая погода. Небольшое ослабление жары будет наблюдаться с завтрашнего дня. Максимальная температура в пятницу и в выходные в Москве - +25 - +27. Однако, в начале недели вновь будет усиление антициклона. Воздух будет жаркий. Постепенный рост температуры ожидается на следующей неделе в московском регионе – с пн-ср вот +26 - +31. Ночи будут достаточно теплые – от +15 - +17 и без осадков».

Москвичи с раннего утра четверга ощущают запах дыма от природных пожаров в Рязанской области, в некоторых районах мегаполиса отмечается смог.