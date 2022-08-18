Котельную в Кыштыме реконструируют за счет федеральных средств

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18 августа 2022, 12:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография: Олег Каргаполов («Вечерний Челябинск»)

Качество услуг улучшится для 15 тысяч горожан.

168 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета на реконструкцию систем теплоснабжения города Кыштыма. Общая стоимость проекта составил 210 миллионов рублей. Планируется, что будут обновлены котельная, построенная в 1969 году, а также 5,6 километров тепловых сетей. Будет устранен физический износ строительных конструкций и оборудования, снизятся технологические потери на сетях и их аварийность.

В Кыштыме проживает 35 тысяч человек, после завершения реконструкции качество услуг будет улучшено для почти 15 тысяч горожан.

Решение о выделении федеральных средств было принято на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в России. Его провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Реализация проекта повысит надежность системы теплоснабжения в Кыштымском городском округе», – подчеркнул вице-премьер.