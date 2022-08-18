Опасный тренд: к чему приводит содержание хищников дома

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18 августа 2022, 11:55 Елизавета Леготина

12 августа стало известно, что Госдума планирует ввести штраф за содержание в квартирах медведей, пум и некоторых видов змей. Об этом сообщил первый заместитель главы думского комитета по экологии Владимир Бурматов.



Мода на содержание в домашних условиях хищных и экзотических животных только растет. Какие из этих зверушек пользуются наибольшей популярностью и к чему это приводит?



1. Змеи.

Одними из самых популярных «необычных» животных, которых люди любят держать дома, являются змеи. Опасное увлечение нередко приводит к печальным последствиям для хозяев. Такая печальная история произошла в Москве несколько лет назад. Питон Римма посреди ночи вырвалась из аквариума в поисках пищи. Животное прокусило ногу своей хозяйке, после чего женщина скончалась.

Часто такие животные не просто кусают свою жертву, взрослые особи способны полностью заглотить человека или задушить.



2. Шимпанзе.

Такие животные всегда удивляют своей схожестью с человеком, однако наблюдать за ними лучше в природе или зоопарке. Так, в США женщина попросила подругу помочь ей загнать в клетку ее 90-килограммового шимпанзе. Попытка оказалась безуспешной. Хищный питомец истерзал подругу его хозяйки до ужасного состояния. К счастью, женщина выжила, но навсегда осталась изуродованной.



3. Пауки.

Часто встречаются и любители различных насекомых, в том числе и ядовитых. Ужасающий случай произошел в Германии. Мужчина содержал у себя дома огромное количество насекомых разных видов. Ночью его укусил собственный питомец - паук черная вдова. После смерти от яда животного, остальные «питомцы» набросились на тело мужчины.



4. Тигры.

Эти животные точно не предназначены для содержания в домашних условиях, однако находятся любители экстремальных ощущений. Мужчина из Канады содержал у себя пять диких кошек, более того он был председателем Ассоциации Владельцев Экзотических Животных Канады, которая боролась за возможность содержания диких животных в качестве домашних любимцев. По иронии судьбы, один из тигров растерзал своего хозяина насмерть.



5. Медведи.

Женщина из Пенсильвании содержала у себя множество диких животных, в том числе медведя. Однажды, она зашла в клетку к питомцу, чтобы убраться. Однако, медведю это не понравилось. Он бросился на хозяйку и растерзал ее до смерти. Свидетелями ужасающей смерти стали ее собственные дети и соседские ребята.



Этот список лишь малая часть животных, которых люди заводят в качестве домашних животных, подвергая себя и окружающих опасности. Независимо от того, насколько человек профессионален в обращении с диким животным, важно помнить, что оно по-прежнему является диким.