Депутат Госдумы Швыткин поддержал идею о необходимости принятия жестких мер в отношении критикующих ВС РФ

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18 августа 2022, 11:33

здание Госдумы РФ, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в четверг, 18 августа, оценил информацию о том, что в РФ предложили привлекать иностранных агентов за дискредитацию армии сразу по уголовной статье.

Ранее с соответствующим предложением выступил депутат Евгений Федоров.

Юрий Швыткин в разговоре с RT выразил мнение, что в части привлечения к ответственности лиц, позволяющих себе критические замечания в адрес Вооруженных сил России и в целом проведения спецоперации на Украине, должны быть предприняты более жесткие меры. Данный процесс, по словам депутата, должен происходить в рамках действующего законодательства, вследствие чего может понадобиться внесение изменений в правила.