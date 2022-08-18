Челябинцы отметят День российского флага

В городе пройдет акция в честь общенационального символа.
22 августа региональная молодежная общественная организация поддержки инициатив «Молодежная палата» при содействии регионального правительства проведет акцию «Бело-сине-красные сердца». В рамках нее все желающие смогут получить российские флаги.
Мероприятие будет проходить в центре Челябинска. Подробная информация об акции опубликована на сайте правительства региона.
Добавим, что в понедельник, 22 августа, россияне будут отмечать День Государственного флага РФ. Этот праздник был учрежден на основании Указа Президента РФ от 20 августа 1994 года.