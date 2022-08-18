В южноуральском поселке освятили купола и кресты нового православного храма

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18 августа 2022, 08:23 Татьяна Михайлова

Фотография: Челябинская митрополия

Чин совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В поселке Сосновка продолжается строительство каменного храма, в котором смогут молиться около 250 прихожан. Возведение было начато в 2016 году, сообщает Челябинская митрополия. Православная община в населенном пункте существует 30 лет. В 1992 году верующим возвратили деревянное здание дореволюционного храма святых апостолов Петра и Павла. Как раз около него, на берегу Шершневского водохранилища, строится новая церковь.

Вчера, 17 августа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил чин освящения десяти крестов и куполов храма. Он поблагодарил настоятеля храма иерея Сергия Зайцева, а также всех, кто помогает возводить храм.