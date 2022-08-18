Южноуральцам расскажут о развитии малых городов

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

18 августа 2022, 08:05 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено медиахолдингом «Гранада Пресс»

Прямой эфир состоится сегодня.

Директор проектного офиса LEAN SMART CITY (АО «РУСАТОМ ИНФРАСРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ») станет гостем нового выпуска «Большой редакции». Во время беседы с главными редакторами изданий Челябинской области он расскажет о том, как малому городу превратиться в большой. Также в эфире прозвучат вопросы от зрителей.

Прямая трансляция выпуска будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте». Начало в 13 часов по челябинскому времени.

Напомним, что «Большая редакция» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Он выходит при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки. На этой неделе гостями программы были министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, а также глава Ленинского района города Челябинска Александр Орел. Видеозаписи эфиров также доступны в сообществе «Гранада ТВ».