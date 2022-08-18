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Аргументы Недели. Челябинск → Общество

Южноуральцам расскажут о развитии малых городов

, 08:05

Южноуральцам расскажут о развитии малых городов
Изображение предоставлено медиахолдингом «Гранада Пресс»

Прямой эфир состоится сегодня.

Директор проектного офиса LEAN SMART CITY (АО «РУСАТОМ ИНФРАСРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ») станет гостем нового выпуска «Большой редакции». Во время беседы с главными редакторами изданий Челябинской области он расскажет о том, как малому городу превратиться в большой. Также в эфире прозвучат вопросы от зрителей.

Прямая трансляция выпуска будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте». Начало в 13 часов по челябинскому времени.

Напомним, что «Большая редакция» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Он выходит при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки. На этой неделе гостями программы были министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, а также глава Ленинского района города Челябинска Александр Орел. Видеозаписи эфиров также доступны в сообществе «Гранада ТВ».

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