Южноуральцам расскажут о развитии малых городов

Прямой эфир состоится сегодня.
Директор проектного офиса LEAN SMART CITY (АО «РУСАТОМ ИНФРАСРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ») станет гостем нового выпуска «Большой редакции». Во время беседы с главными редакторами изданий Челябинской области он расскажет о том, как малому городу превратиться в большой. Также в эфире прозвучат вопросы от зрителей.
Прямая трансляция выпуска будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте». Начало в 13 часов по челябинскому времени.
Напомним, что «Большая редакция» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Он выходит при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки. На этой неделе гостями программы были министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, а также глава Ленинского района города Челябинска Александр Орел. Видеозаписи эфиров также доступны в сообществе «Гранада ТВ».