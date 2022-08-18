Челябинская область стала лидером по количеству новых школ

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

18 августа 2022, 07:02 Анна Поперечная

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Об этом заявил региональный министр образования Александр Кузнецов, еще одно здание школы будет построено в Красноармейском районе.

«В Челябинской области за последние годы строят рекордное количество школ и детских садов. В этом году будет сдано 13 новых объектов, в планах до 2025 года построить 25 детских садов и 20 школ», – заявил министр на встрече с журналистами. Вчера стало известно, что будет приниматься решение по еще одному объекту – школе в поселке Петровский Красноармейского района.

Депутаты фракции «Единая Россия» Максим Романов и Денис Сазонтов проинспектировали готовность учреждения к учебному году, но в ходе визита подчеркнули, что необходимо возводить новое здание.

Петровская школа в Красноармейском районе была построена в 1961 году. Раньше в этой школе училось порядка 200 детей, и они комфортно размещались в стенах учебного заведения. Сегодня школа переполнена, в ней занимаются 470 учащихся.

«Мы сейчас будем принимать решение о строительстве нового объекта, новой школы на 500 мест, а данное образовательное учреждение уйдет у нас как дополнительное школьное образование», – сказал Максим Романов.

Также они посетили почтовое отделение в поселке Мирный, которое ремонтируют по Народной программе «Единой России». Здесь обновили фасад, пожарную и охранную сигнализацию, в будущем будут решатьв опрос с водоотведением.