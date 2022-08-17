Россиянам придётся платить больше за ремонт в квартире

Аргументы Недели → Общество 13+

17 августа 2022, 22:45

Фото: stockvault.net

В связи с подорожанием строительных материалов и цен за рабочий труд теперь россиянам придется платить за ремонт на 30% больше, сообщает "АБН".



Стоит отметить, что материалы для отделки выросли на 10-15%, увеличились цены на мебель: в зависимости от фирмы и качества от 15-80% и стоимость ремонтных услуг также повысилась.

«Цены на строительные материалы сейчас ведут себя неоднозначно: то снижаются, то вновь повышаются. Но о возврате к допандемийному уровню речи не идет», — заявила заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.