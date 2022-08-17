Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты нельзя хранить в холодильнике

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17 августа 2022, 22:41

Фото: stockvault.net

Существуют продукты, которые нельзя хранить в холодильнике, так как они теряют свой вкус или полезные свойства. Есть также продовольствия, которые нет смысла помещать в холод и им лучше находиться в сухом месте комнатной температуры. Как и какие продукты нужно хранить в холодильнике рассказала диетолог Елена Соломатина "Вечерней Москве".



По словам эксперта, многие отварные изделия нельзя хранить в холоде.

— Нельзя долго хранить в холодильнике отварной рис, макароны, крупы. Во влажной среде начинают развиваться патогенные микроорганизмы, продукт быстро портится. Даже через пару дней можно получить отравление. Те же салаты с заправками типа оливье тоже не хранятся в холодильнике, — заявила диетолог.

Соломатина подчеркнула также,что томаты и хлеб теряют свой вкус, находясь в холодильнике, а некоторые продукты в целом противопоказано в нём хранить.

— Чай, кофе, какао, различные травы — все, что не герметично, быстро отсыреет, и образуется благоприятная среда для развития плесени. Специи тоже испортятся. Сухофрукты, печенье, хлебцы, чипсы, орехи впитают в себя влагу и покроются плесенью, — предупредила Соломатина.