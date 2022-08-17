МВД Латвии считает, что в латвийскую армию следует призывать неграждан

Видимо, не все так радужно в латвийской армии, если государство хочет призвать на срочную службу неграждан! Это мнение МВД Латвии.
Министерство благосостояния также считает, что желание включиться в службу могут высказать также латвийские неграждане, лица со статусом беженца или альтернативным статусом.
Первый призыв на службу государственной обороны (СГО) ожидается 1 января 2023 года, и он будет добровольным. Самые бурные дискуссии идут пока вокруг призыва студентов - против этого выступает Латвийское студенческое объединение, указывая, что в Латвии уже наблюдается недостаток квалифицированной рабочей силы во многих отраслях, что тормозит развитие страны.
«С предлагаемой моделью [призыва и студентов] разрыв между освоением среднего образования и обучением в высшей школе будет еще более расширен», - указывает объединение, считая, что в армию можно призвать только тех, кто бросил обучение, исключен из высшей школы или не начал учебу на момент призыва. Также выпускники высшей школы должны быть исключены из регистра лиц, призываемых на СГО.
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