Гимнастка Елизавета Полстяная отказалась представлять Латвию на ЧМ-2022

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17 августа 2022, 20:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Toru Hanai/Getty Images

Гимнастка Елизавета Полстяная не отказалась от гражданства РФ, а отказалась представлять Латвию на ЧМ-2022.



Художественная гимнастка Елизавета Полстяная отказалась представлять Латвию, и неизвестно, будет ли спортсменка вообще когда-либо выступать под красно-бело-красным флагом, сообщила генеральный секретарь Латвийской федерации гимнастики Наталия Прокофьева.



Полстяная приняла гражданство Латвии в апреле 2018 года. У гимнастки двойное гражданство - и российское, и латвийское.



В августе в соцсети сама Полстяная сообщила, что ее не взяли на Чемпионат мира-2022 в состав сборной Латвии из-за наличия российского гражданства. Она допустила, что прошедший в июне чемпионат Европы мог стать последним соревнованием в ее карьере.



"К сожалению, "спорт вне политики" – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились... Возможно чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Да вообще сезон получился классным, собрала почти целый комплект на Гран-при и Кубках мира. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать...", - написала гимнастка.



Как удалось выяснить, в Латвийском Олимпийском комитете, Латвийская Олимпийская сборная в конце июле отправила Латвийской федерации письмо с целью получить информацию о дальнейшим планах спортсменки в отношении гражданства России. Спортсмены, которые являются гражданами Латвии и одновременно гражданами России или Беларуси не могут претендовать на средства из госбюджета Латвии, в том числе - на финансирование Латвийской Олимпийской сборной. При условии, что спортсменка не получает поддержку из бюджета Латвии, а выступает на Чемпионате мира за свой счет, представлять Латвию ей не запрещено.



Полстяная заявила, что не может отказаться от гражданства РФ, поскольку в России живет ее семья, друзья и близкие.



На прошлой неделе Латвийская федерация гимнастики предложила спортсменке участвовать в Чемпионате мира за свой счет, указав, что ей нужно принять решение в течение недели.



"Получили от нее ответ, сейчас она отказывается стартовать под флагом Латвии. У нее ухудшилось эмоциональное состояние и нет возможности тренироваться в Латвии, и она не видит смысла продолжать свою спортивную карьеру в Латвии.



Со своей стороны мы сделали все, чтобы помочь разрешить эту ситуацию, однако она выбрала сперва обратиться в медиа. Не считаем, что это правильно со стороны спортсменки решать внутренние противоречия стороны при посредничестве медиа", - сказала Прокофьева.



19-летняя Елизавета Полстяная в прошлом году на Чемпионате мира заняла 15-е место в многоборье, а на Чемпионате Европы в этом году была 12-й.