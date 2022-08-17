У космонавта Артемьева во время работ в открытом космосе возникли проблемы со скафандром

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17 августа 2022, 20:32 Источник: РБК

Космонавт Олег Артемьев. Фото: Roscosmos/globallook.com

Центр управления полетами (ЦУП) принял решение досрочно завершить работы в открытом космосе в связи с тем, что у одного из космонавтов, Олега Артемьева, возникли проблемы со скафандром, сообщил в среду «Интерфакс».

«Роскосмос» вел трансляцию выхода космонавтов в открытый космос на YouTube. У Олега Артемьева критически упало напряжение в аккумуляторе скафандра, после чего наземные специалисты потребовали, чтобы он вернулся на МКС.

«Олег, это уже очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что аккумулятор если совсем сядет, это не только насос там, вентилятор, может связь пропасть. А это сам понимаешь — без связи никак нельзя», — цитирует слова сотрудника «Роскосмоса» РБК.

После ухода Артемьева в шлюз работу продолжил его напарник Денис Матвеев. Позже стало известно, что ЦУП решил досрочно завершить работы.

Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков заявил, что У МКС есть ресурс эксплуатироваться до 2028 года.