Латвия: Суд подтвердил наличие семейных отношений между двумя мужчинами

В Латвии все «дороги открыты» представителям ЛГБТ. А сексуальные меньшинства остервенело отстаивают свои права – выступают по ТВ, устраивают прайды-шествия и, конечно, наведываются в суды.
Намедни, из Рижского окружного суда с победой вышли два врача, разумеется, мужчины… Один из них был известный в Латвии эпидемиолог Антонс Мозалевскис… Часть общественности Латвии пребывает в недоумении…
Семейный врач и эпидемиолог-инфекционист Антонс Мозалевскис опубликовал в социальной сети часть решения, вынесенного Рижским судом Административного окружного суда, удовлетворившим иск Мозалевскиса и его партнера. Суд установил наличие публичных правоотношений и признал, что между Мозалевским и другим мужчиной существуют семейные отношения по смыслу статьи 110 Конституции.
Вышеупомянутое положение Конституции гласит, что государство охраняет и поддерживает брак - союз мужчины и женщины, семью, права родителей и детей.
В решении суд пришел к выводу, что в Латвии нет правового регулирования, определяющего правовые рамки семейных отношений между однополыми парами, в том числе личные и имущественные отношения участников таких отношений.
Таким образом, можно сделать вывод, что государство не выполнило позитивное обязательство по обеспечению правовой защиты, вытекающее из статьи 110 Конституции и принципа человеческого достоинства. Даже на момент подготовки этого решения государство еще не выполнило свое обязательство.
Ответчиком в данном деле выступает Латвийское государство, а на его стороне призванный орган - Кабинет министров.
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